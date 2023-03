Władze Warszawy nie zgadzają się na finał PP na Stadionie Narodowym

Komentarze (16)

Piotr - 16 minut temu, *.net.pl Trzaskowski po raz kolejny pokazuje że ma kibiców w dupie , a ci dalej będą stać jak słupy soli pod stadionem odpowiedz

Mar - 6 minut temu, *.chello.pl @Piotr: To policja ma w dupie. Bo po co się wysilać i lepiej zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Każde władze, każdego miasta się nie podłożą kiedy policja mówi nie. Nie róbmy ze wszystkiego polityki! odpowiedz

Kajtek - 24 minuty temu, *.orange.pl Finał w Legionowie

odpowiedz

L - 45 minut temu, *.autocom.pl Spokojnie, jak sie Rafałek zorientuje, ze w finale zagra warszawska druzyna to sie szybko zgodzi. Lubi sie przeciez lansowac przy sukcesie warszawskich klubow.



Swoja droga policja kolejny raz sie kompromituje. Najlatwiejszy mecz do zabezpieczenia, Legia u siebie, Rakow ekipa niedymiąca, tylko jakas garstke lechistow trzeba zabezpieczyc a ci swoje.



A w tym dokumencie jest brak zgody na mecz z udzialem 56 tys. Nie chodzi tu tylko o te liczbe? Przeciez wiadomo, ze na tyle nie bedzie zgody bo trzeba bufory zrobic. Okaze sie, ze dziennikarz chcial blysnac informacja xd odpowiedz

Januszek - 55 minut temu, *.chello.pl Proponuje w Bygoszczy :D odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Chciałem tylko żeby PP był na wyjeździe.A melanż trwa....Z fartem mordeczki odpowiedz

kulturalny cham - 1 godzinę temu, *.46.202 Finał pucharu Polski tylko i wyłącznie na stadionie rakowa.Jest nowy,ładny i taki inny odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Rynek rosyjski zamknięty, więc Piekarnik poszedł w dziennikarstwo, by mieć do pierwszego odpowiedz

Abdul - 2 godziny temu, *.2.18 Powinni wpuścić witnamczyków z powrotem z handlem. No bo skoro piłka niet to dawajcie handel, budy z sajgonkami z psa. Po co komu stadion na którym nie można grać? Decyzja głupia to mało powiedziane. TO INNA rzeczywistość! odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Niech Ralf poczeka tylko na wybory… odpowiedz

ic - 2 godziny temu, *.orange.pl To po co ten stadion - zburzyć go odpowiedz

Typek - 2 godziny temu, *.7.42 Przecież to jest absurd. Znowu jest robione pośmiewisko. odpowiedz

Browar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To proponuję stadion rakowa... odpowiedz

Robin(L) - 18 minut temu, *.t-mobile.pl @Browar : Stadion Rakowa ????

To jest bardziej kurnik taki troszkę rozbudowany bo stadionem piłkarskim to tego nazwać nie można ekipy grające w 1 a nawet 2 lidze to mają stadiony a nie kurniki jak w Częstochowie

odpowiedz

