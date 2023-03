Gwilia rozpocznie treningi z Legią

"Legia wyciągnęła do piłkarza pomocną dłoń. Gwilia zgłosił się do swojego byłego pracodawcy z prośbą o możliwość treningów na wysokim poziomie. Pomocnik poprosił o możliwość ćwiczenia z Wojskowymi pod okiem Kosty Runjaica, który zaakceptował takie rozwiązanie. Gwilia odwiedził legionistów po wygranej ze Stalą i został miło przyjęty przez kolegów" - czytamy na sport.tvp.pl. Nie oznacza to, że Gwilia podpisze kontrakt ze stołecznym klubem, ale takiej opcji nie można wykluczyć, ponieważ jest wolnym zawodnikiem. Najpierw musi jednak przekonać do siebie sztab szkoleniowy. Gwilia był piłkarzem Legii Warszawa od lata 2019 roku do końca sezonu 2020/21. W sumie zagrał w 70 spotkaniach, w których zdobył 11 bramek.

jim - 15 minut temu, *.tpnet.pl Oby nie odpowiedz

Walery - 24 minuty temu, *.kompex.pl Gwilia był piłkarzem Legii Warszawa od lata 2019 roku do końca sezonu 2020/21. W sumie zagrał w 70 spotkaniach i zdobył w nich 11 bramek oraz podawał srednio 146 razy do tylu w każdym spotkaniu. odpowiedz

Rakowie drżyj nadchodzi - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Nowy Vadis następca Josue drewno wynalezione przez Zielińskiego:) odpowiedz

Yo - 1 godzinę temu, *.virginm.net Raków go wysrał, a darek przygarnie. Idealny kandydat przecież... odpowiedz

L - 45 minut temu, *.autocom.pl @Yo: Legia go wysrała a Rakow go przygarnal. Tak to szlo, kolego. odpowiedz

Skauting Zielińskiego - 37 minut temu, *.play-internet.pl @L: tylko teraz Raków go wysral a ekspert Zieliński myśli zatrudnić;). Zobacz gdzie obecnie Raków gdzie L i z takim Gargamelem myślisz że dogonią Raków:) odpowiedz

robal - 24 minuty temu, *.vectranet.pl @Yo: Czy ty rozumiesz co oznacza szacunek do byłego piłkarza ukochanego klubu i do człowieka w ogóle? Nie ubliżaj odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Moim zdaniem bezsprzecznie najlepszy gracz sezonu 2019/20 w Legii! odpowiedz

Słaby Gargamel - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Skauting Zielińskiego:) odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Słaby Gargamel : no wiadomo, lepiej wziac jakiegos no name za darmo z zagranicy, na pewno bedzie swietny. A Gargamel nie jest slaby. odpowiedz

Z czy do Rakowa na Gargamelu:) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gargamel Na Medaliki cienki bolek pół roku i go pogonili dla L budowanej prze Zielińskiego jak znalazł:) odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Z czy do Rakowa na Gargamelu:): ale to Rakow go wzial jak Legia (Michniewicz) go nie chciala. To powinienes napisac, ze na Rakow budowany przez Papszuna jak znalazl, a nie czekaj, nie pasuje pod teze. odpowiedz

Zobaczyli umiejętności gargamela - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @L: i Raków to go wysrxxxx odpowiedz

L - 56 minut temu, *.autocom.pl @Zobaczyli umiejętności gargamela : chlopie, on tam ciagle mial jakas kontuzje, jak gral to gra Rakowa wygladala dobrze i nie go wysxxxx tylko go wzial jak Legia go nie chciala. Wtedy Rakow mial swietny skauting i zrobil swietny ruch? A jak przyjdzie znowu do Legii (na razie tylko trenuje) to juz zmiana myslenia o 180 stopni? Nie rob kur*** z logiki. odpowiedz

L - 49 minut temu, *.autocom.pl @Zobaczyli umiejętności gargamela : i jeszcze "Zobaczyli umiejętności gargamela i Raków to go wysrxxxx". To musi byc niezly klub, ze wzieli pilkarza grajacego w Polsce 3 lata i nie wiedzieli jakie ma umiejetnosci. Wzieli go bo jest dobry tak samo jak chcieli Pekharta. Ale jak widac klasycznie gdy do Legii przychodzi Pekhart i Gwilia to sa slabi i do niczego sie nie nadaja (mimo, ze zdobyli z nia 4 mistrzostwa) ale jak tych pilkarzy chce Rakow to juz jest wielki i robi dobre transfery. odpowiedz

