Gwilia trenuje z Legią. Powrót Carlitosa, Johanssona i Tobiasza

- 2 godziny temu, *.aster.pl

@LW: Szesciu? Przeciez Sokolowski to defensywny pomocnik, Celkaha do odstrzalu, Kharatin do odstrzalu a Gwilia to taka 8/10. Idealny na zastepstwo Josue/Kapustki. Na to miejsce jest tylko Strzalek. Nie bylo ze Stalą Josue i Strzalka to wygladalo to slabo, nie mial kto rozegrac bo Kapi i Muci to sie do rozegrania nie nadaja, bo to skrzydlowi z ciagiem na bramke a nie rozgrywajacy. Poza tym Gwilia ma dobry timing, pilka go szuka pod polem karnym, umie uspokoic, zmienic obraz meczu. Idealny zmiennik. Lepszy on czy jakis no name za 0 zlotych bo mu si ekontrakt skonczyl?

