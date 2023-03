Porażki legionistów w Le Tournoi du Dragon

Dwaj zawodnicy kick-bokserskiej Legii wzięli w ostatni weekend udział w międzynarodowych zawodach Le Tournoi du Dragon 15 we Francji. Mateusz Rutyna w kat. +91kg przegrał z Francuzem, Denizem Severem, bardzo dobrze prezentując się w pierwszej rundzie. "Później zabrakło tlenu. Zejście o kategorię niżej na pewno zwróci mu się z nawiązką" - podsumował jego występ trener. Jakub Lewandowski w kat. -71kg musiał uznać wyższość Hugo Salisa z Francji. Trenerem obu zawodników jest Przemysław Ziemnicki.

