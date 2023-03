Wyniki legionistów na MEJ

Na Malcie odbyły się Mistrzostwa Europy z snookera. W rywalizacji U-16 startował Oliwier Niziałek z Legii, który zakończył rywalizację po dwóch meczach fazy grupowej. W kategorii U-18 oraz U-21 startował Jakub Makowski , który w U-21 był o jedną partię od awansu do fazy pucharowej, ale ostatecznie również zakończył rywalizację na fazie grupowej. Wyniki U-16: Oliwier Niziałek 0-2 Daniel Boyes (Anglia) Oliwier Niziałek 0-2 Tadija Matijasevic (Serbia) Wyniki U-18: Jakub Makowski 0-3 Filips Kalniņš (Łotwa) Jakub Makowski 1-3 Pyry Salama (Finlandia) Jakub Makowski 1-3 Aaron Smith (Irlandia) Wyniki ME U-21: Jakub Makowski 0-3 Bulcsú Révész (Węgry) Jakub Makowski 3-1 Darragh Arkinson (Irlandia Północna) Jakub Makowski 2-3 Petro Sydorenko (Ukraina)

