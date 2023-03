Żeglarstwo

Legia wystartuje w Żeglarskiej Lidze Mistrzów

Wtorek, 21 marca 2023 r. 13:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Załoga żeglarskiej Legii w sezonie 2023 oprócz rywalizacji w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej, wystartuje również w półfinałach Żeglarskiej Ligi Mistrzów. Brązowi medaliści ostatnich rozgrywek PEŻ, w dniach 15-18 czerwca rywalizować będą w Sopocie, w zawodach kwalifikacyjnych do Sailing Champions League.



Rozgrywki PEŻ rozpoczną się w weekend 20-21 maja w Sopocie. "W żeglarskiej ekstraklasie w poprzednich dwóch sezonach plasowaliśmy się w generalce na trzecich miejscach. Nie jest to szczyt naszych marzeń, ani możliwości. Chcemy więcej, jesteśmy głodni żeglowania i rywalizacji na wodzie. Poziom w lidze rośnie, coraz trudniej jest utrzymywać się w czołówce, ale my trzymamy się na powierzchni, oddychamy nosem i mierzymy w najwyższe lokaty. Działamy na wielu frontach i nie spuszczamy z tonu" - mówi Jakub Pawluk.



Znamy także skład legijnej załogi, która będzie startować w sezonie 2023. Za sterem zobaczymy Kubę Pawluka. Ponadto w składzie znajdą się: Michał Szmul, Marcin Banaszek, Jacek Przybylak, Tobiasz Zajączkowski oraz Przemysław Płóciennik.