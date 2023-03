Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Startem Lublin

Czwartek, 23 marca 2023 r. 13:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po trzech kolejnych wygranych, w piątek legioniści podejmować będą na Bemowie zespół, który wyeliminował nas z rozgrywek Pucharu Polski, a w ostatnich dniach zapewnił sobie awans do Final Four rozgrywek European North Basketball League.



Lublinianie już na pierwszym etapie rozgrywek ENBL wyglądali bardzo dobrze, a w fazie play-off zmierzyli się z mocnym zespołem z Izraela, Ironi Nes Ziona. W pierwszym spotkaniu lublinianie zwyciężyli różnicą trzynastu punktów, w rewanżu wygrali ponownie, tym razem 80:78 i zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki tych rozgrywek. W Final Four grać będą również drużyny Kinga Szczecin i Stali Ostrów.



Start przed miesiącem pokonał Legię w I rundzie turnieju finałowego Pucharu Polski, grając w roli gospodarza. To właśnie w tamym spotkaniu legioniści stracili na parę tygodni Geoffrey'a Groselle'a, który wróci na parkiet w piątkowym meczu ligowym ze Startem. Mecz PP przebiegał pod dyktando gospodarzy, ale w końcówce legioniści wrzucili drugi bieg i zaczęli szybko odrabiać straty, a po celnej trójce Vinalesa, kilka sekund przed końcową syreną, doprowadzili do wyrównania. Niestety w ostatniej akcji Start wymusił faul przy rzucie za dwa, a Klavs Cavars trafiając drugi z osobistych, zapewnił swojej drużynie wygraną i awans do półfinału. W tamtym spotkaniu najlepszym strzelcem naszej drużyny był Kyle Vinales, zdobywca 33 punktów (5x3). Z kolei w drużynie z Lublina najlepiej punktowali: Melvin (18), DeVoe (17) i Cavars (17). Start w półfinale PP pokonał nadspodziewanie wysoko Spójnię Stargard (109:86) i po raz drugi z rzędu zagrał w finale Suzuki Pucharu Polski. W decydującym spotkaniu zespół z Lubelszczyzny przegrał z Treflem Sopot 80:91.







O ile w pucharowych występach Start radzi sobie całkiem nieźle, zdecydowanie odmienną formę prezentuje w meczach Energa Basket Ligi. Na siedem kolejek przed końcem sezonu zasadniczego, lublinianie zajmują 13. lokatę i nie mają szans na grę w fazie play-off. Mimo to, możemy być pewni, że podopieczni Artura Gronka zagrają tak, by w piątek na Bemowie sprawić niespodziankę i urwać punkty będącej na fali Legii.



Legioniści w ostatnich trzech meczach w pełni zasłużenie zwyciężali, świetnie otwierając każde z tych spotkań i w pierwszej połowie wypracowując sobie bezpieczną przewagę. Z meczu na mecz coraz lepiej wygląda szybka gra Legii prowadzona przez Kyle'a Vinalesa, a gra Arica Holmana (MVP ostatniego tygodnia EBL) pozwala rozciągnąć grę pod koszem rywala. Holman nie dość, że jest skuteczny w rzutach z dystansu, to świetnie wykorzystuje swoje warunki w strefie podkoszowej - w ostatnim spotkaniu z MKS-em trafił 9/10 rzutów za 2.



Start przegrał cztery ostatnie mecze ligowe i tym bardziej będzie chciał przełamać złą passę, choć w między czasie wygrał mecze w lidze ENBL. W Energa Basket Lidze, lublinianie przegrali po zaciętych spotkaniach ze Stalą Ostrów (-4), Zastalem (-7) i Sokołem (-2, rzutu na zwycięstwo nie trafił Smith), a przed tygodniem zupełnie nie wyszło im spotkanie na własnym parkiecie ze Śląskiem, w którym musieli uznać wyższość aktualnych mistrzów Polski (-30).



Najlepszym strzelcem Startu jest pozyskany na początku tego roku Gabe DeVoe, który w sezonie 2018/19 występował w Zastalu, a następnie grał na Litwie (Alytus Wolves), Ukrainie (Budivelnyk Kijów), we Włoszech (Assigeco Piacenza) i we Francji (Fos Provence Basket). W ciągu blisko 32 minut na parkiecie, zdobywa 17 punktów, zalicza 5.8 zbiórki i 4.1 asysty. W Lublinie zastąpił Sherrona Dorsey-Walkera, który statystyki miał na zbliżonym do DeVoe poziomie (i lepszą skuteczność z gry i z linii rzutów wolnych), ale zdaniem trenera Gronka, nie spełniał się w roli lidera zespołu, jakiej od niego oczekiwał szkoleniowiec.



Niezwykle ważną postacią w rotacji jest doskonale znany kibicom w Polsce skrzydłowy, Cleveland Melvin (15.3 pkt. i 6.3 zb.), a na obwodzie ponad 30 minut dostaje także Dayshon Hassan Smith (13.4 pkt. i 4.6 as.). Najnowszym nabytkiem drużyny jest pozyskany zaledwie kilkanaście dni temu, litewski środkowy (210 cm wzrostu), Benas Griciunas. W dwóch meczach EBL zdobywał średnio 10 pkt. (bez rzutów z dystansu) w 16,5 minuty, dodając do tego po 5 zbiórek. Oprócz Dorsey-Walkera, z klubu w trakcie sezonu (przed dwoma miesiącami) odszedł Kregor Hermet, a miesiąc wcześniej pozyskano amerykańskiego skrzydłowego, Troya Barniesa. Ten stanowi uzupełnienie rotacji w zespole Startu i w ciągu 15 minut zdobywa tylko 3.6 pkt.



W drużynie najbliższego rywala Legii zwrócić uwagę należy na graczy podkoszowych - Chorwata, Klavsa Cavarsa (śr. 11,2 pkt. i 7.6 zb.) i Romana Szymańskiego (śr. 2.9 pkt.) - obaj nie rzucają z dystansu oraz skrzydłowego Kacpra Młynarskiego (śr. 5.5 pkt.). Ponadto blisko 30 minut na parkiecie spędza Mateusz Dziemba (pozycje 2/3), notujący 6.9 pkt. na mecz oraz występujący na trójce (śr. 13 min.) Michał Krasuski.



Nie licząc tegorocznego spotkania w 1/4 finału Pucharu Polski, Legia zanotowała 8 kolejnych wygranych w lidze ze Startem. W pierwszym meczu EBL obu drużyn w obecnych rozgrywkach, podopieczni Wojciecha Kamińskiego zwyciężyli pod koniec listopada w gali Globus 103:76. Ostatnia ligowa wygrana Startu z Legią miała miejsce w styczniu 2018 roku.



Piątkowy mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport Extra. Kibice cały czas nabywać mogą wejściówki na eBilet.pl, a w dniu meczu również w kasach biletowych przy wejściu do hali OSiR Bemowo, od godziny 16:00. Podczas głównej przerwy spotkania, będzie miał miejsce nasz tradycyjny konkurs - Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do zgarnięcia będzie nagroda w wysokości 5000 złotych.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 15-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,5 / 78,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,6%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Billy Garrett, Travis Leslie, Aric Holman/Janis Berzins, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Travis Leslie 276 (śr. 14,5), Geoffrey Groselle 211 (10,6), Billy Garrett 200 (15,4), Kyle Vinales 122 (17,4), Aric Holman 65 (16,3).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86).



Ostatnie mecze obu drużyn:

16.02.2023 Start Lublin 87:86 Legia Warszawa (Puchar Polski)

27.11.2022 Start Lublin 76:103 Legia Warszawa

02.03.2022 Start Lublin d. 97:107 Legia Warszawa

07.10.2021 Legia Warszawa 69:60 Start Lublin

26.02.2021 Legia Warszawa 74:72 Start Lublin

31.10.2020 Start Lublin 79:82 Legia Warszawa

29.12.2019 Start Lublin 79:84 Legia Warszawa

19.01.2019 Legia Warszawa 83:78 TBV Start Lublin

07.10.2018 TBV Start Lublin 67:81 Legia Warszawa

27.01.2018 Legia Warszawa 71:83 TBV Start Lublin

15.10.2017 TBV Start Lublin 95:85 Legia Warszawa



POLSKI CUKIER START LUBLIN

Liczba wygranych/porażek: 8-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-10

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,5 / 83,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 67,4%



Skład: Dayshon Hassan Smith, Kacper Świtacz, Wiktor Kępka, Bartłomiej Pelczar (rozgrywający), Gabe DeVoe, Mateusz Dziemba, Norbert Ziółko (rzucający), Cleveland Melvin, Troy Barnies, Kacper Młynarski, Michał Krasuski, Michał Grzesiak, Sebastian Walda (skrzydłowi), Klavs Cavars, Benas Griciunas, Roman Szymański (środkowi)

trener: Artur Gronek, as. Michał Sikora, Jakub Lewandowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Dayshon Hassan Smith, Gabe DeVoe, Cleveland Melvin, Michał Krasuski, Klavs Cavars.



Najwięcej punktów: Cleveland Melvin 351 (śr. 15,3), Dayshon Hassan Smith 294 (13,4), Klavs Čavars 224 (11,2), Gabe DeVoe 170 (17,0).



Ostatnie wyniki: Astoria (d, 101:97), GTK (w, 63:49), Trefl (d, 96:75), Arka (w, 90:79), Stal (d, 90:71), Zastal (w, 96:67), Sokół (d, 74:83), Śląsk (w, 91:84), Legia (d, 76:103), Anwil (w, 86:63), King (d, 75:69), Czarni (w, 82:60), Twarde Pierniki (d, 104:83), MKS (w, 92:91), Spójnia (d, 85:94), Astoria (w, 92:100), GTK (d, 79:68), Trefl (w, 74:69), Arka (d, 72:71), Stal (w, 78:74), Legia (d, 87:86), Zastal (d, 76:83), Sokół (w, 74:72), Śląsk (d, 70:100).

ENBL: TalTech/Optibet (d, 83:68), Sigal Prisztina (w, 69:89), Zastal (w, 94:88), Siauliai (d, 83:75), BC Kalev/Cramo (w, 73:80), BC Budivelnyk (d, 82:68), BC Ironi Ness Ziona (w, 77:90), BC Ironi Ness Ziona (d, 80:78).



Termin meczu: piątek, 24 marca 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 2000 miejsc

Ceny biletów: 10, 20, 30 i 40 zł (ulgowe) oraz 10, 30, 40 i 50 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra



