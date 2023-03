Komplet widzów obejrzy mecz KKS-u z Legią

Krótko trwała sprzedaż biletów na spotkanie 1/2 finału Pucharu Polski pomiędzy KKS-em Kalisz i Legią Warszawa. Już po pierwszym dniu otwartej sprzedaży, która prowadzona była przy stadionie w Kaliszu, wyprzedane zostały wszystkie wejściówki poza VIP-owskimi. Wcześniej, w przedsprzedaży, bilety kupować mogli jedynie posiadacze karnetów na mecze II-ligowego KKS-u. Obecnie w Kaliszu dostępna jest ostatnia partia biletów VIP w cenie 200 i 500 złotych. Spotkanie, którego stawką będzie awans do finału Pucharu Polski, rozegrane zostanie we wtorek, 4 kwietnia o 20:30. Mecz z Legią obejrzy w Kaliszu 8166 widzów.

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To jak u nas z Widzewem i moze z Rakowem i Lechem . odpowiedz

Ator - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ceny biletów jak na LM odpowiedz

