W sobotę rugbiści zagrają z Arką Rumia

W najbliższą sobotę o godzinie 17:00 rugbiści Legii Warszawa rozegrają pierwsze wiosenne spotkanie I ligi przed własną publicznością. Mecz z Arką Rumia odbędzie się na boisku przy ulicy Obrońców Tobruku 11 na Bemowie. Zespół Arki po siedmiu kolejkach obecnego sezonu plasuje się o jedną lokatę wyżej od Legii - arkowcy mają na swoim koncie o jedno zwycięstwo więcej po tym, jak jesienne spotkanie z Hegemonem zostało zweryfikowane jako walkower. W pierwszym, niezwykle zaciętym meczu obu drużyn, Arka zwyciężyła 21-20. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny! Bilety w cenie 20 złotych, nabywać można bezpośrednio przed meczem, przy wejściu na stadion. Termin meczu: sobota, 25 marca 2023 roku, g. 17:00 Adres: ul. Obrońców Tobruku 11 Cena biletów: 20 złotych

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.