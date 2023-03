Rugbistki Legii rozpoczynają rundę wiosenną sezonu 2022/23

Czwartek, 23 marca 2023 r.

W najbliższą sobotę rugbistki Legii Warszawa rozpoczną rundę wiosenną sezonu 2022/23. Piąty turniej Mistrzostw Polski Kobiet w rugby 7-osobowym odbędzie się na Burloch Arenie przy ulicy Bytomskiej 13/15 w Rudzie Śląskiej.









Legia w rundzie wiosennej będzie występowała w bardzo zbliżonym składzie do tego z jesieni. "W rundzie wiosennej podstawę naszego składu będą stanowiły dziewczyny grające jesienią. Z nowych zawodniczek jesteśmy w trakcie dopinania szczegółów wzmocnienia w związku z rekonwalescencją naszych skrzydłowych tj. Oli Lachowskiej i Juli Sadowskiej. Chodzi tu o MarCaya Bailous, która w swoim CV ma występy w reprezentacji USA do lat 20 oraz 23. Zawodniczka już na dniach do nas przylatuje, czekamy jeszcze tylko na jej rejestrację przez Polski Związek Rugby, która powinna być formalnością. Dodatkowo treningi w naszej drużynie podjęły Marta Buba oraz Oriana Guerra, które prywatnie przeprowadziły się do Warszawy. W ich wypadku również czekamy na rejestrację tych zawodniczek. Cieszymy się również z powrotu po przerwie macierzyńskiej Weroniki Bułanowskiej. W drugą stronę z podobnego powodu na około rok tracimy Martę Kopczyńską. W okresie przygotowawczym kontuzje wykluczające na około 2-3 miesiące doznały Agnieszka Dołęgowska oraz Mariola Karczmarczyk. Niestety na razie do gry nie wróciła Angelika Singel, która po rozegraniu jednego turnieju jesienią, wciąż odczuwa wcześniejszą kontuzję kolana, która na dzień dzisiejszy uniemożliwia jej podjęcie treningów" - mówi trener rugbistek Legii, Filip Cackowski.



W trakcie przygotowań do rundy wiosennej legionistki, oprócz treningów w Warszawie, miały obóz w Olsztynie. Rozegrały sparing z Budowlanymi Łódź oraz wewnętrzną grę kontrolną. Możemy spodziewać się, że taktyka na II rundę rozgrywek będzie nieco zmodyfikowana. - Będziemy próbować grać trochę szerzej, a tym samym bardziej widowiskowo. Zobaczymy, czy ta taktyka przełoży się na wyniki. Od strony założeń taktycznych obie nasze drużyny będą grały podobnie. Mamy bardzo wyrównany skład i chcemy by dziewczyny płynnie mogły przejść z drugiej drużyny do pierwszej - mówi trener Cackowski.



Legionistki mają na swoim koncie 6 medali mistrzostw Polski. Kolejny srebrny medal jest również ich celem w trwającym sezonie. - Naszym głównym celem jest obrona srebrnego medalu Mistrzostw Polski oraz granie 'dobrych meczów' z drużyną mistrzyń kraju z Gdańska. Zdajemy sobie sprawę z kim rywalizujemy. Przypomnę, iż gdańszczanki to praktycznie pierwsza siódemka reprezentacji Polski, czyli zeszłorocznych mistrzyń Europy. Jednakże ta rywalizacja nas tylko nakręca. My nic nie musimy, a tylko możemy. Naszym małym marzeniem, jest wygranie choć jednego turnieju Mistrzostw Polski, czyli powtórzenie wyniku sprzed dwóch lat. Dodatkowo bardzo się cieszymy jak szybko rozwija się nasza druga drużyna w dużej mierze zbudowana z młodych zawodniczek i tych mniej doświadczonych co przyszły do nas niedawno, wcześniej uprawiając inne sporty. Celem naszej drugiej drużyny będzie pewne utrzymanie się na poziomie I ligi - mówi trener Legii w rozmowie z Informatorem Stolicy. Całą rozmowę przeczytać można tutaj.



