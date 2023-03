Gwilia: Będę robił wszystko, by do siebie przekonać

Wtorek, 21 marca 2023 r. 20:31 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jestem bardzo wdzięczny, że mogę trenować z drużyną Legii. Zrobię wszystko, by pomóc drużynie do końca sezonu, a potem zobaczymy co będzie dalej - mówi Walerian Gwilia, który od wtorku dołączył do zespołu Legii.



W bieżącym sezonie Gruzin ostatni raz na boisku pojawił się w sierpniu poprzedniego roku. W barwach Rakowa zagrał w jednym meczu ligowym (5. kolejka) oraz trzech spotkaniach eliminacyjnych Ligi Konferencji Europy.

- Pierwszą część sezonu straciłem z powodu urazu kolana. Miałem trochę problemów, ale teraz wszystko już jest w porządku, jestem na boisku i patrzę tylko do przodu. Czy będę miał dla chłopaków jakieś cenne wskazówki przed meczem z Rakowem? Będzie na to czas, na razie jestem skoncentrowany na treningach - mówi "Vako".









28-letni pomocnik odszedł z Legii po mistrzowskim sezonie 2020/21, choć liczył wówczas na przedłużenie umowy. Po odejściu nie ukrywał, że mocno związał się z Warszawą i kibicami Legii. Czy teraz ma plany, by dłużej zostać w Legii?



- Oczywiście. Miałem inne możliwości na kontynuowanie kariery, ale wybrałem Legię, bo jest dla mnie bardzo ważna. Będę robił wszystko, by do siebie przekonać. Wszystko jest zależne ode mnie, a jak będzie? Życie pokaże - mówi zawodnik.