Rezerwy Legii zagrają w 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim z Mławianką Mława - spotkanie w środę o godzinie 16:00 w LTC. Wołodymyr Yazykov rozpocznie rywalizację w Pucharze Świata ISSF w strzelaniach do rzutków w cypryjskiej Larnace. Rozkład jazdy: 29.03 g. 16:00 Legia II Warszawa - Mławianka Mława [LTC 8] 30.03 g. 19:15 Legia U13 - Znicz II Pruszków 2010 [LTC 6]

