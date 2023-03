U-20: Polska 0-1 Czechy. Występ Pierzaka

Piątek, 24 marca 2023 r. 17:51 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Prowadzona przez Miłosza Stępińskiego reprezentacja Polski do lat 20 przegrała w towarzyskim meczu z Czechami 0-1. W 74. minucie na boisku pojawił się Patryk Pierzak, jedyny powołany zawodnik Legii Warszawa, wypożyczony aktualnie do Górnika Łęczna. Debiutujący w tej kategorii wiekowej piłkarz zmienił kontuzjowanego Fryderyka Gerbowskiego. W doliczonym czasie gry Pierzak mógł doprowadzić do wyrównania, oddał mocny strzał, jednak prosto w bramkarza.



U-20: Polska 0-1 (0-1) Czechy

0-1 - 20' Denis Alijagić



Polska: 12. Kacper Trelowski, 4. Przemysław Misiak, 5. Maksymilian Tkocz, 3. Cezary Polak (68' 15. Mateusz Stawny) - 13. Filip Borowski (63' 2. Krzysztof Machowski), 10. Daniel Dudziński (74' 21. Filip Wilak) 11. Radosław Cielemęcki (46' 9. Fryderyk Gerbowski, 74' 6. Patryk Pierzak), 20. Tomasz Neugebauer (63' 16. Marcel Misztal), 17. Marcel Błachewicz (46' 8. Kelechukwu Ibe-Torti) - 18. Lucjan Klisiewicz, 7. Mariusz Fornalczyk



Czechy: 16. Tadeas Stoppen - 18. Josef Kozeluh, 20. Denis Halinsky, 4. Patrik Vydra, 2. Martin Suchomel - 21. Marek Icha, 7. Filip Horsky (64' 14. Adam Kadlec), 10. Denis Alijagić (76' 22. Daniel Langhamer), 8. Jakub Kristan (76' 19. Filip Urica), 6. Jachym Sip (64' 17. Barnabas Lacik) - 9. Denis Kramar (85' 13. Frantisek Matys)



żółte kartki: Fornalczyk - Vydra, Kozeluh