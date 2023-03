31.03-2.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 31 marca 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę przy Łazienkowskiej komplet widzów obejrzy mecz z Rakowem. Przypominamy apel NS-ów, aby zająć miejsca na trybunach już o 16:50. W piątek zachęcamy do dopingowania koszykarzy Legii, którzy o 17:30 na Bemowie podejmować będą Astorię Bydgoszcz. Mecz będzie transmitowany w Polsacie Sport Extra. W sobotę, niestety w porze meczu przy Ł3, siatkarze Legii zagrają mecz ostatniej szansy z Astrą Nowa Sól - każdy inny wynik niż wygrana za 3 punkty oznaczać będzie spadek do II ligi. Rezerwy Legii w sobotę o 16 zmierzą się na wyjeździe z Ursusem. W niedzielę o 14:00 przy Gładkiej 18 mecz ligowy zagrają futsaliści. Gorąco zachęcamy do wspierania naszych sekcji!



W sobotę w Lublinie na stadionie Budowlanych (ul. Magnoliowa 6) rozegrany zostanie szósty turniej mistrzostw Polski kobiet w rugby z udziałem dwóch zespołów Legii.



Rozkład jazdy:

31.03 g. 17:30 Legia Warszawa - Astoria Bydgoszcz [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

31.03 g. 20:00 FC Den Haag - SC Telstar

01.04 g. 14:00 Sparta Jarocin - Legia Warszawa [rugby]

01.04 g. 16:00 RKS Ursus - Legia II Warszawa [ul. Sosnkowskiego 3]

01.04 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Lech II Poznań

01.04 g. 17:30 Legia Warszawa - Raków Częstochowa

01.04 g. 18:00 Legia Warszawa - Astra Nowa Sól [siatka, ul. Niegocińska 2a]

02.04 g. 12:30 Wisła Płock - Radomiak Radom

02.04 g. 14:00 Legia Warszawa - Dreman Opole Komprachcice [futsal, ul. Gładka 18]

02.04 g. 15:00 WAP Warszawa - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, Ożarów Maz.]

02.04 g. 15:00 Zagłębie Sosnowiec - Puszcza Niepołomice

02.04 g. 18:00 Lublinianka Lublin - Legia II Warszawa [kosz]



Młodzież:

01.04 g. 10:00 Legia U16 - UKS Varsovia 07 [LTC 6]

01.04 g. 11:00 Legia LSS U15 - AP Sokołów Podlaski 08 [ul. Łazienkowska 3]

01.04 g. 11:00 MKS Piotrówka Radom U-15 - Legia Warszawa U-15 [kosz, ul. Czarnoleska 10]

01.04 g. 12:00 Legia U15 - Wisła Płock 08 [CLJ U15][LTC 6]

01.04 g. 12:00 Legia U14 - Escola Varsovia 09 [LTC 7]

01.04 g. 12:00 Górnik Zabrze 04/5 - Legia U19 [CLJ U19][Zabrze]

01.04 g. 12:00 SEMP Ursynów 11 - Legia LSS U12 [ul. Koncertowa 4]

01.04 g. 12:30 AKS SMS Łódź 06 - Legia U17 [Łódź, ul. Milionowa 14]

01.04 g. 15:00 Legia LSS U13 - KOSA Konstancin 2010 [ul. Łazienkowska 3]

02.04 g. 11:00 Legia U13 - Slavia Praga 2010 [LTC]

02.04 g. 11:00 Legia U11 - Slavia Praga 2012 [LTC]

02.04 g. 12:00 Legia U10 - KS Ursus 2012 [ul. Łazienkowska 3]

02.04 g. 13:30 Marcovia Marki 2011 - Legia LSS U12B [Marki, ul. Wspólna 40]

03.04 g. 20:15 FFK Warszawa 09 - Legia LSS U14 [ul. Marymoncka 42]



Legia U12 zagra na turnieju "Livingroom Żuri Coppa Talenti 2023" (rocznik 2011 i młodsi) w Olsztynie.