7 milionów złotych dotacji na modernizację LTC

Klub z Łazienkowskiej zamierza: - przebudować system ogrzewania boiska treningowego w kotłowni kontenerowej; - przebudować infrastrukturę akademii piłkarskiej LTC w ramach optymalizacji systemu zużycia mediów dla ogrzewania w kotłowni budynku akademii piłkarskiej LTC - dostawy oraz montażu oświetlenia boiska stadionowego wraz z instalacjami towarzyszącymi (przyłącza, monitoring, systemy sterujące na terenie LTC) - wykonanie strefy badawczo – rozwojowej do przeprowadzania treningu sensorycznego i kognitywnego (prace budowlane, dostawa i montaż) Powyższe działania mają kosztować 12,5 mln zł, a proponowane przez ministerstwo dofinansowanie ma wynieść 7 mln zł. Teraz wnioski złożone przez kluby będą oceniane technicznie i merytorycznie, a w ciągu kilku tygodni zostaną potwierdzone ostateczny kwoty dofinansowań. W sumie kluby Ekstraklasy i I ligi otrzymają ponad 114 milionów złotych. Największe kwoty (po 10 mln zł) trafią do Zagłębia Lubin (na budowę budowa Stadionu Górniczego) i Śląska Wrocław (na budowę zadaszonego boiska wraz z budynkiem).

Ministerstwo Sportu ogłosiło rozstrzygnięcie programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej na rok 2022, który jest elementem Programu Wsparcia Mistrzów, zakładającego rozwój infrastruktury piłkarskiej klubów Ekstraklasy oraz I ligi. Na liście inwestycji wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania znalazła się Akademia Piłkarska Legii, która planuje modernizację w Legia Training Center na kwotę 12,5 mln zł.

