Klasyfikacja kanadyjska: Josue na czele

Czwartek, 23 marca 2023 r. 12:58 Woytek, źródło: Legionisci.com

Do końca sezonu pozostało Legii do rozegrania 10 lub 11 meczów. Od samego początku rozgrywek w klasyfikacji kanadyjskiej prowadzi Josue. Kapitan stołecznej drużyny zdobył do tej pory najwięcej bramek (11) i zanotował najwięcej asyst (8). Na drugim miejscu znajduje się Paweł Wszołek, który ma na koncie tyle samo asyst co Portugalczyk i 5 bramek. Trzeci jest Filip Mladenović z dorobkiem 6 bramek i 5 asyst.



Bilans sezonu 2022/23

29 meczów: 18 zwycięstw - 8 remisów - 3 porażki, bramki: 50-30

średnia punktów: 2,14

gole na mecz: 1,72

gole stracone na mecz: 1,03









Ciekawostki:



43 bramki legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 9 padło po strzałach z główki. 36 to gole z akcji, 6 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 8 bezpośrednio z rzutów karnych.



Najczęściej Legia strzelała w ostatnim kwadransie drugiej połowy - po 12 trafień. Rywale najmniej trafień zanotowali między 31-45 minutą - 2 bramki.



Najmniej bramek Legia zdobywała między 1-15 minutą - 2 trafienia, a najwięcej traciła w ostatnimi kwadransie drugiej połowy - 11 bramek przeciwników.



Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 26,76 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,46 l.



Dwóch zawodników wystąpiło we wystąpiło we wszystkich meczach. Po 29 spotkań na koncie zgromadzili Maciej Rosołek i Paweł Wszołek. Najwięcej minut na boisku spędził Paweł Wszołek (2352).



W obecnym sezonie 5 zawodników zadebiutowało w koszulce z "eLką" na piersi.



Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2022/23 (Ekstraklasa, Puchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty Josue 11 8 19 26 2291 Wszołek 5 8 13 29 2352 Mladenović 6 5 11 23 2071 Muci 4 5 9 27 1658 Carlitos 4 4 8 17 1006 Kapustka 3 3 6 27 1731 Pekhart 4 4 8 483 Nawrocki 3 3 23 1880 Rose 2 2 16 1017 Rosołek 2 2 29 1548

Kramer 1 1 10 205 Johansson 1 1 13 940 Augustyniak 1 1 20 1355 Ribeiro 1 1 19 1413 Strzałek 1 1 6 189 Pich 1 1 18 425

Baku 1 1 18 751 Slisz 1 1 27 2335

Stan na 20.03.2023.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.