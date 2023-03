W sobotę Legia Ladies rozpoczynają rundę rewanżową

Piątek, 24 marca 2023 r. 08:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legia Ladies w najbliższą sobotę rozpocznie rundę rewanżową rozgrywek III ligi w sezonie 2022/23. Na bocznym boisku przy Łazienkowskiej, legionistki zagrają z AKS-em Zły.



Przed rundą wiosenną nasz zespół wzmocnił się m.in. doświadczoną skrzydłową, Aleksandrą Kurzelowską. 25-letnia zawodniczka występowała dotychczas w Gigancie Przytoczno, Sybilli Puławy, Ifter SMS Niemce, HRC'14 Dames, Górniku II Łęczna i ROW-ie Rybnik. Podczas przerwy w rozgrywkach naszą drużynę wzmocniła również Brazylijka, Moura Pietrzak.



Po rundzie jesiennej Legia Ladies zajmują trzecie miejsce w grupie I trzeciej ligi, z zaledwie punktem straty do prowadzących, Królewskich Płock. Tylko zwycięzca rozgrywek zapewni sobie awans do II ligi. Legionistki na własnym boisku wygrały cztery spotkania i doznały jednej porażki. Zły Warszawa zajmuje miejsce szóste i ma cztery punkty mniej od Legii. Najbliższe rywalki Legii tracą dokładnie tyle samo bramek co legionistki (1,45 gola na mecz), ale zdecydowanie mniej ich strzelają - w ofensywie nasz zespół nie ma sobie równych w całej lidze, z 53. golami strzelonymi w 11 spotkaniach (śr. 4,8 na mecz).



Wstęp na spotkanie Legia Ladies jest bezpłatny - początek o 14:30. Zapraszamy!



Termin meczu: sobota, 25 marca 2023 roku, g. 14:30

Adres: Warszawa, ul. Łazienkowska 3 (boisko boczne)

Ceny biletów: wstęp wolny