Terminarz 34. kolejki Ekstraklasy

Czwartek, 23 marca 2023 r. 10:22 źródło: Ekstraklasa

Ustalono terminarz ostatniej, 34. kolejki Ekstraklasy. Wszystkie mecze odbędą się w sobotę, 27 maja, o godzinie 17:30. Legia Warszawa zmierzy się wówczas na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław.



Najbliższe mecze Legii:

01.04. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Raków Częstochowa

04.04. (WT) 20:30 KKS Kalisz - Legia Warszawa

10.04. (PN) 20:00 Miedź Legnica - Legia Warszawa

16.04. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań

21.04. (PT) 20:30 Warta Poznań - Legia Warszawa

...

27.05. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław









Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Pucharu Polski

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.