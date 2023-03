Miszta do Radomiaka?

Zgodnie z przepisami taki ruch jest możliwy jedynie jako transfer medyczny. Legia ma wkrótce poinformować Radomiaka, czy jest zainteresowana taką opcją. W Radomiu sondują także możliwość skrócenia wypożyczenia Filipa Majchrowicza , a treningi z drużyną zaczął Grzegorz Sandomierski , który jest wolnym zawodnikiem. W Legii po kontuzji do zdrowia wraca Kacper Tobiasz , a ostatnio świetnie zastępował go Dominik Hładun .

Januszek - 42 minuty temu, *.chello.pl byle to nie byl prima aprilis...



i polece klasykiem

opchnac im jeszcze śliza i rosolka w pakiecie odpowiedz

Lawina - 1 godzinę temu, *.mm.pl Super wiadomość wreszcie niech ten Ręcznik Miszta odpala z Legii bo i tak się tu nie nadaje ! odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl To niesamowite, jesteśmy mocarstwem bramkarskim ... Brawo Legia ! odpowiedz

Oscar Boniek Garcia - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Chyba spadku do 1 ligi życzycie przyjaciołom odpowiedz

Mexes - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Zabierz ze sobą Slisza . odpowiedz

1234 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Mexes: Oglądasz mecze Legii w ogóle? odpowiedz

Syn Mamy - 5 godzin temu, *.plus.pl @Mexes: 100000000% racji w pakiecie na zawsze... bez powrotu... odpowiedz

Wyrwikufel - 5 godzin temu, *.netfala.pl Pierwszym bramkarzem teraz jest Hładun, rezerwowym Tobiasz, a Miszta może iść nawet do Izolatora Boguchwała. odpowiedz

PaLikot - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Wyrwikufel: dokładnie w takich klubikach jego miejsce to i tak recznik odpowiedz

Wycior - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Oby się udało! Czarek potrzebuje serii kilku meczów, może się odblokuje. Tak jak Kacprowi świetnie pomogło pół roku w Olsztynie. odpowiedz

