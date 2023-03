Piknik rodzinny na stadionie przed meczem z Rakowem

Czwartek, 23 marca 2023 r. 12:21 źródło: Legia Warszawa

Przed meczem z Rakowem Częstochowa, który odbędzie się w sobotę, 1 kwietnia o godz. 17:30 klub organizuje Piknik Rodzinny. Impreza startuje o godz. 11 i potrwa do godz. 16. W tym czasie dla kibiców dostępne będą atrakcje, które mają jak najlepiej urozmaicić dzień meczowy. Wydarzenie odbędzie się na placu przed Trybuną im. Kazimierza Deyny.









Obecność Misia Kazka

Najmłodsi fani będą mogli zwiedzić domek maskotki naszej drużyny i zrobić sobie z nią pamiątkowe zdjęcie. Tego dnia dla wszystkich kibiców dostępne będą także stałe punkty programu takie jak: malowanie buziek, specjalne tatuaże wodne, a także legijne balony.



Wóz strażacki

Na co dzień dbają o to, by pilnować bezpieczeństwa każdego z nas. Teraz zaszczycą nas swoją obecnością podczas Pikniku Rodzinnego przed meczem z Rakowem. Warszawscy strażacy na pewno będą mieli do opowiedzenia kilka ciekawych historii, a wy w tym czasie będzie mogli zwiedzić wszystkie zakamarki strażackiego wozu.



Doplatane warkoczyki

W programie naszego Pikniku znajdzie się również stanowisko dla małych artystek i modelek, w którym będą mogły zmienić swoje włosy w kolorowy zawrót głowy.



Pokaz baniek mydlanych

Wielkie bańki mydlane? Brzmi, jak zabawa dla każdego! Animator puszcza wielkie bańki mydlane, udziela instrukcji dzieciom i pozwala im zachwycać się tą atrakcją. Uwiecznienie swojej pociechy puszczającej ogromną bańkę? Bezcenne!



Obecność Wojska Polskiego

Oprócz dań serwowanych w namiocie cateringowym, kibice będą mogli spróbować wojskowej grochówki. Wojskowej, bo przy współpracy z Wojskiem Polskim zaprezentujemy Wam również wozy bojowe (m.in.: czołg Leopard 2 i armatohaubica Krab, pojazd rozpoznawczy ŻMIJA, pojazd AERO 4x4, łazik saperski, czołg LEOPARD, AHS KRAB, transporter opancerzony COUGAR, przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, samobieżny moździerz RAK, wyrzutnia rakietowa LANGUSTA, transporter ROSOMAK,PSR-A PILICA, pojazd HMMWV; quady, motocykle, symulator dachowania) oraz zaprosimy do akcji „Trenuj z Wojskiem”. Dla wszystkich zainteresowanych dostępne będą stoiska promocyjne Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i Dowództwa Garnizonu Warszawa. Na Pikniku pojawi się wielu żołnierzy, którzy wezmą udział w pokazowych walkach wręcz oraz przeprowadzą specjalne zajęcia dla dzieci.



Legijne sekcje

Na promenadzie trybuny zaprezentują się również sekcje Legii, które przeprowadzą pokazowe treningi dla wszystkich zainteresowanych osób.