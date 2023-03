Komisja Ligi ukarała Lecha Poznań za zachowanie kibiców podczas ostatniego ligowego meczu z Widzewem w Łodzi. Klub z Wielkopolski otrzymał 20 tys. zł kary, a kibice jeden zakaz wyjazdowy na najbliższy mecz. Tak się składa, że to spotkanie z Legią Warszawa, które zaplanowano na 16 kwietnia.

taco - 1 minutę temu, *.vectranet.pl i bardzo dobrze ! poznanska holota nie jest godna by goscic w naszych progach ! odpowiedz

Jihad - 21 minut temu, *.255.4 I cały urok meczu poszedł się ebać psu w dupę odpowiedz

Ksiezullek - 33 minuty temu, *.play-internet.pl Sz.P. Chopin

wpuść prusów na sektor, a my zrobimy wszystko by było grzecznie i fanatycznie.

Pozdro SEBOL :) odpowiedz

(L) - 42 minuty temu, *.plus.pl Wpuśćmy kibicow!!!



Myśmy u nich byli na zakazie.... odpowiedz

Ding - 29 minut temu, *.play-internet.pl @(L): Lech na Żylecie? Skoro był już Kononowicz, to niżej ciężko upaść. odpowiedz

