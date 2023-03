Plus miesiąca

Plus marca: Dominik Hładun

Poniedziałek, 27 marca 2023 r. 08:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W marcu Legia Warszawa rozegrała trzy mecze ligowe - z Górnikiem Zabrze (1-0), Stalą Mielec (2-0) i Radomiakiem Radom (2-0). Trzy pozytywne noty w każdym meczu otrzymał Dominik Hładun. Gratulacje!



W marcu legioniści nie stracili nawet gola, co już w dużym stopniu udowadnia zwycięstwo Hładuna w naszej klasyfikacji. Golkiper popisywał się ważnymi interwencjami, szczególnie w spotkaniach z Górnikiem i Stalą. Wskoczył do bramki za kontuzjowanego Kacpra Tobiasza i miejsca między słupkami łatwo nie odda. O jednego plusa mniej otrzymali Rafał Augustyniak i Bartosz Slisz. Pierwszy z nich nie wystąpił w starciu z mielczanami, więc pozytywnie oceniliśmy go w stu procentach meczów. Augustyniak grał pewnie w defensywie, a w starciu w Radomiu świetnie zastąpił Artura Jędrzejczyka. Cieszy również dobra postawa Slisza, który prezentował bardzo wysoki poziom. Pomocnik pokazał, że nie jest tylko graczem defensywnym, a potrafi popisać się w ofensywie.









Pełna klasyfikacja:

Dominik Hładun - 3

Rafał Augustyniak - 2

Bartosz Slisz - 2

Ernest Muci - 2 / 1

Tomas Pekhart - 2 / 1

Artur Jędrzejczyk - 1

Filip Mladenović - 1

Maik Nawrocki - 1

Igor Strzałek - 1

Josue - 1 / 1

Bartosz Kapustka - 1 / 1

Maciej Rosołek - 1 / 1

Paweł Wszołek - 1 / 1





