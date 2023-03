GKS Katowice - klub z ambicjami, ale bez wyników

Dziś Legia Warszawa rozegra sparingowy mecz z GKS-em Katowice, który aktualnie występuje na zapleczu Ekstraklasy i od wielu lat bezskutecznie stara się wrócić na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. "GieKSa" została założona w 1964 roku. Od początku swojej historii zespół związany był z przemysłem węglowym, a jego barwy – żółto-niebieskie – nawiązywały do kolorów górniczych. W latach 60. i 70. XX wieku drużyna piłkarska GKS Katowice rywalizowała głównie w rozgrywkach II i III ligi, jednak już w 1978 roku awansowała do I ligi, co było początkiem największych osiągnięć w historii klubu.



W latach 80. i 90. GKS Katowice stał się jednym z czołowych zespołów polskiej piłki nożnej. W sezonach 1985/86 oraz 1991/92 drużyna zdobyła wicemistrzostwo Polski. Ponadto, w ciągu tych lat czterokrotnie triumfowała w rozgrywkach Pucharu Polski (1985/86, 1990/91, 1992/93, 1993/94) i dwukrotnie zdobywała Superpuchar Polski (1991, 1995). Na arenie międzynarodowej GKS Katowice również zaliczył wiele udanych występów, z najważniejszym osiągnięciem, jakim było dotarcie do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów w sezonie 1994/95.



W XXI wieku sekcja piłkarska GKS Katowice zaczęła borykać się z problemami finansowymi oraz sportowymi. Klub kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Po sezonie 2004/05 spadł z Ekstraklasy i nie przystąpił do rozgrywek I ligi. Sezon 2005/06 rozpoczął dzięki zaangażowaniu kibiców od IV ligi śląskiej. Rok po roku notował awanse aż do I ligi i w niej zatrzymał się na dłużej. Od sezonu 2008/09 próbuje wrócić do Ekstraklasy, ale zamiast tego zanotował spadek do II ligi na sezony 2019/20 i 2020/21. W ubiegłych rozgrywkach zajął 8. miejsce w tabeli I ligi.









W obecnym sezonie po 24. kolejkach katowiczanie zajmują 10. miejsce. Zespół GKS-u zgromadził na koncie 30 punktów (7 zwycięstw, 9 remisów, 8 porażek) i ma małe szanse na dogonienie grupy drużyn, liczących na grę w barażach o awans do Ekstraklasy. Aktualnie GKS traci aż 8 punktów do szóstej Arki Gdynia.



Od ponad 3,5 roku trenerem jest Rafał Górak. GKS bardzo słabo rozpoczął rundę wiosenną - do tej pory nie wygrał żadnego z sześciu rozegranych spotkań. Katowiczanie musieli uznać wyższość Resovii, Wisły Kraków i Zagłębia Sosnowiec, a punktami podzielili się z Bruk-Betem Termalicą, Podbeskidziem i Sandecją. Najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny jest Jakub Arak (6 bramek), który jest wychowankiem Legii Warszawa. W latach 2005-2014 Arak występował w juniorskich drużynach stołecznego klubu, ale nie zdołał zadebiutować w pierwszej drużynie.



