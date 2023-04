Na stadionach: Rekordowy wyjazd Rakowa

Wtorek, 4 kwietnia 2023 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Pogoni wypełnili sektor gości w Poznaniu, a fani Rakowa w rekordowej dla siebie liczbie stawili się przy Łazienkowskiej w Warszawie. Prezentując świetnie wykonaną kartoniadę na trybunie prostej, a nie w młynie, legioniści po raz kolejny udowodnili swoją przewagę nad resztą stawki.



Oprawy przygotowali również kibice Arki, Stali Mielec, Stomilu, a flagowisko w połączeniu z pirotechniką pokazał Raków. Bardzo dobrze zaprezentowali się fani Startu Namysłów na towarzyskim meczu ze Śląskiem, z okazji 70-lecia Startu.



W niższych klasach rozgrywkowych bardzo dobry wyjazd zaliczyła GieKSa do Gdyni, a także Motor, który w środku tygodnia podróżował do Olsztyna. Niestety, derbowe spotkanie Piasta z Górnikiem rozegrano bez kibiców gości. Piast z kolei nie przygotował żadnej oprawy.



Po meczu Widzewa z Lechem zamknięty do końca sezonu został sektor gości na stadionie RTS-u. Ponadto Lech i Widzew nie pojadą na najbliższy mecz wyjazdowy w ekstraklasie (Lech do Warszawy, Widzew nie pojechał w ostatni weekend do Krakowa), a w kolejnym sezonie mecze pomiędzy tymi klubami rozegrane zostaną bez przyjezdnych.



Ekstraklasa:



Lech Poznań - Pogoń Szczecin (1947)

Ponad 32,1 tys. kibiców na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Portowcy początkowo mieli problemy z otrzymaniem większej puli wejściówek, ale lechici jak zwykle postąpili prokibicowsko i wpuścili całą grupę ze Szczecina. W sektorze gości stawiło się 1947 osób, które dobrze oflagowały "klatkę". Przyjezdni wywiesili transparent z wizerunkiem Jana Pawła II i hasłem "...porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić...". Lechici wywiesili transa "18.05.1920 Św. Jan Paweł II 02.04.2005".



Legia Warszawa - Raków Częstochowa (1700)

Ponad 28 tys. fanów na trybunach, w tym duża grupa gości - dla Rakowa był to najliczniejszy w historii wyjazd na mecz ligowy. Do Warszawy podróżowali specjalem, 10 autokarami i furami. W sektorze gości wywiesili tylko dwie flagi. Legioniści zaprezentowali kartoniadę "Do końca", podświetloną od góry pirotechniką, która ułożona została na trybunie prostej. Raków w drugiej połowie machał flagami na kijach, pośród których odpalił race i stroboskopy.



Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław (700)

Niewiele brakowało, a mecz przyjaźni nie doszedłby do skutku, bowiem firma ochroniarska na stadionie w Gdańsku zagroziła, że nie pojawi się podczas meczu, jeśli nie zostaną uregulowane olbrzymie zaległości finansowe. Ostatecznie mecz odbył się, choć frekwencja była bardzo słaba (7,7 tys.). Lechiści wystąpili do zarządu o obniżenie cen biletów, ale decyzja była odmowna. Śląsk przyjechał w ok. 700 osób. W młynie wywieszony został transparent "Sodomici, pedały i pedofile z LGBT, łapy precz od Jana Pawła II".



Stal Mielec - Jagiellonia Białystok (170)

Na poniedziałkowy wyjazd do Mielca pojechało 170 fanów "Jagi". Wraz z nimi Mazur Ełk (3). Po meczu "podziękowali" trenerowi za pracę i kazali mu wyp... Przyjezdni wywiesili dwie flagi. Gospodarze zaprezentowali malowany transparent "Oldschool Ultras" oraz flagi na kijach.



Korona Kielce - Miedź Legnica (105)

Koroniarze z przeciętnym młynem. Miedź w sektorze gości stawiła się w 105 osób i wywiesiła pięć flag, w tym płótno Karkonoszy Jelenia Góra.



Zagłębie Lubin - Warta Poznań (55)

Warciarze przyjechali do Lubina w 55 osób i z czterema flagami. Na trybunach ok. 4,2 tys. kibiców Zagłębia.



Piast Gliwice - Górnik Zabrze (-)

Z powodu zakazu za ostatnie derbowe spotkanie, tym razem mecz w Gliwicach rozegrano bez udziału fanów Górnika. Piast z dobrą frekwencją i licznym młynem. Wywiesili transparent pod adresem KSG - "Tak się k...o napinałaś, a z hali wyjść nie chciałaś". Piast wspierany przez GKS Jastrzębie (200).



Cracovia - Widzew Łódź (-)

Z powodu zakazu wyjazdowego za mecz z Lechem na własnym stadionie, widzewiacy nie mogli wybrać się do Krakowa. Gospodarze z przyzwoitym młynem jak na swoje możliwości. Wywiesili transparent "Ojcze Święty - pamięta Cię twoja Cracovia".



Wisła Płock - Radomiak Radom (-)

Bardzo skromny młyn płocczan na meczu z Radomiakiem. Na trybunach łącznie 4 tys. kibiców.



Niższe ligi:



Arka Gdynia - GKS Katowice (621)

Dzięki uprzejmości arkowców, GKS otrzymał większą pulę biletów (605). GieKSa pojawiła się w 621 osób, w tym Górnik Zabrze (40), Banik Ostrawa (12) i JKS Jarosław (4).



Termalica Nieciecza - Ruch Chorzów (500)

Niebiescy na zakazie pojawili się w Niecieczy w ok. 500 osób.



Stomil Olsztyn - Motor Lublin (256)



Polonia Warszawa - Hutnik Kraków (191)

Hutnik wspierany przez GKS Bełchatów (12) i Wisłę Płock (8).



KKS Kalisz - Stomil Olsztyn (143)

Stomilowcy na wyjeździe do Kalisza wspierani przez Raków (32), Wisłę Płock (28), GKM Grudziądz (8) i Polonię Bydgoszcz (2). Przyjezdni wywiesili cztery flagi.



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stal Rzeszów (132)

Stal przyjechała do Bielska w 132 osoby, w tym Łada Biłgoraj (5). Przyjezdni z trzema flagami. Podbeskidzia w młynie 160.



Bytovia Bytów - Gryf Słupsk (120)

Chełmianka Chełm – Stal Stalowa Wola (105)

Warmia Olsztyn - Mazur Ełk (100)



Odra Opole - Górnik Łęczna (61)

Fani Górnika, wspierani przez Chełmiankę (13), stawili się w Opolu z jedną flagą.



Wisła Kraków - Chrobry Głogów (-)

Niespełna 9,5 tys. kibiców na stadionie przy Reymonta. Niestety, nadal nie są przyjmowani kibice gości.



Wyjazd tygodnia: 1947 kibiców Pogoni w Poznaniu

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Rakowem



