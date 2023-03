O godzinie 14:00 Legia Warszawa zmierzy się towarzysko z GKS-em Katowice. Z meczu nie będzie przeprowadzana transmisja, zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Legia Training Center. KURSY NA LEGIA - GKS FORTUNA: 1 1.32 X 5 2 8.2

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Marcel - 4 minuty temu, *.151.163 Na jakim kanale TV można obejrzeć meczyk? odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 minuty temu, *.67.250 @Marcel: Na TV TRWAM odpowiedz

Różyk Mamuty Squad - 6 minut temu, *.143.114 Czarna dupa żółte cyce, to gks katowice! Tak się spiewało! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.