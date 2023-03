Pozytywna ocena WOiW dla projektu muralu Pstrokońskiego

Wydział Oświaty i Wychowania przeprowadził ocenę merytoryczną legijnego projektu mającego na celu powstanie muralu poświęconego legendzie koszykarskiej Legii - Andrzejowi Pstrokońskiemu. Projekt został zgłoszony przez kibica Legii w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. "Informujemy, że do złożonego przez Pana, projektu nr. 1516 Mural dla Andrzeja Pstrokońskiego- koszykarskiego "Dziecka Warszawy" nie składamy uwag i akceptujemy projekt" - poinformował Wydział Oświaty i Wychowania. Tak więc już w czerwcu, warszawiacy będą mogli głosować na projekt mający upamiętnić najbardziej utytułowanego koszykarza w historii Legii Warszawa - zmarłego w minionym roku Andrzeja Pstrokońskiego.

