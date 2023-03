Podnoszenie ciężarów

Wyniki legionistów w MP U-20

Niedziela, 26 marca 2023 r. 17:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Daleko od podium zakończyli rywalizację dwaj sztangiści Klubu Podnoszenia Ciężarów Legia Warszawa, podczas mistrzostw Polski do lat 20, które zakończone zostały w Ciechanowie.



Bartosz Daniluk (rocznik 2003) zajął 10. miejsce w kategorii -89 kilogramów. Nasz zawodnik uzyskał w dwuboju 215kg (100kg w rwaniu i 115kg w podrzucie), co dało mu 271.05 pkt. Sinclaira. Jakub Kawka (rocznik 2003) zajął miejsce 12. w kat. -81kg, uzyskując w dwuboju 149 kg (65kg w rwaniu i 84kg w podrzucie), co dało mu 200.18 pkt. Sinclaira.



W klasyfikacji klubowej (biorąc pod uwagę wyniki kobiet i mężczyzn) Legia zajęła miejsce 30., z 31 punktami.