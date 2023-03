Młodzież: mecze weekendowe (akt)

Niedziela, 26 marca 2023 r. 17:18 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U19 przełamała złą serię wygrywając 5-1 z Lechią Gdańsk. Juniorzy młodsi utrzymują 9-punktową przewagę nad Jagiellonią po wygranej 4-1 z Widzewem 2006. Zespół U16 pokonał po zaciętym meczu 3-0 Józefovię. Zespół U15 uległ 1-2 Varsovii, za to Legia U14 wygrała 10-0 z Deltą. Spotkania towarzyskie z Jagiellonią rozegrali chłopcy z roczników 2010,2011 i 2013. Zespół LSS U15 kolejny raz odniósł zwycięstwo (3-1 z Orkanem Sochaczew) i prowadzi w tabeli I ligi mazowieckiej.



Gorzej poszło zawodnikom o rok młodszym, którzy wysoko ulegli Varsovii II (w praktyce złożonej zasadniczo z zawodników rocznika 2010). Więcej informacji wkrótce.



CLJ U19: Legia U19 5-1 (1-1) Lechia Gdańsk 04/5

Gole:

1-0 20 min. Oskar Lachowicz (as. Kacper Knera)

1-1 42 min. Oliwer Jakuć

2-1 55 min. Jakub Adkonis (as. Maddox Sobociński)

3-1 70 min. Szymon Bednarz (głową, as. Maciej Bochniak z rzutu rożnego)

4-1 84 min. Maksymilian Stangret (as. Maciej Bochniak)

5-1 88 min. Maddox Sobociński (as. Kacper Bogusiewicz)



Strzały (celne): Legia 25 (17) - Lechia 16 (8)



Legia: Jakub Murawski – Franciszek Saganowski [06](86' Hubert Dorczyk), Szymon Bednarz, Jakub Okusami Ż, Maciej Bochniak – Jakub Adkonis [07], Kacper Knera (46' Sebastian Kieraś), Oskar Lachowicz (60' Kacper Bogusiewicz [06]) – Maddox Sobociński, Tomasz Rojkowski [06] (63' Maksymilian Stangret), Cyprian Pchełka [06]. Rezerwa: Bartosz Mikołajczyk, Wiktor Puciłowski, Dawid Niedźwiedzki

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: Legia U17 4:1 (1-0) Widzew Łódź '06

Gole:

1-0 31 min. Jakub Żewłakow

2-0 59 min. Viktor Karolak (as. Jakub Zbróg)

3-0 65 min. Antoni Klukowski (as. Mateusz Szczepaniak)

3-1 70 min. Jan Sianos (z dystansu)

4-1 74 min. Mateusz Szczepaniak (as. Jakub Zbróg)



Strzały (celne)[20-90']: Legia 15(6)- Widzew 4(3)



Legia: Wojciech Banasik - Oliwier Olewiński (kontuzja, 10'Jakub Grzejszczak), Kacper Potulski [07], Dawid Rudnicki, Viktor Karolak - Maciej Saletra, Kacper Bogusiewicz (46' ALeksander Iwańczyk [07]), Jakub Żewłakow (69' Igor Busz [07]) - Mateusz Szczepaniak [07], Mateusz Konopka (58' Antoni Klukowski [07]), Jakub Zbróg [07]. Rezerwa: Michał Bobier [07]

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: Józefovia 2007 0:3(0:1) Legia U!6

Gole:

0-1 7 min. Igor Busz

0-2 87 min. Dawid Nos (as. Dawid Foks)

0-3 90+2 min. Adrian Gilant (as. Konrad Kraska)



Strzały (celne)[15-90']: Józefovia 14 (7) - Legia 13 (5).



Legia: Konrad Kassyanowicz - Antoni Wasiak-Libiszowski, Franciszek Pollok, Radosław Czerwiec Ż - Dawid Foks, Mateusz Lauryn [08], Pascal Mozie [08], Aleksander Iwańczyk (46' Konrad Kraska) - Igor Busz, Maksymilian Sterniczuk [08](46' Adrian Gilant), Dawid Nos. Rezerwa: Jan Bienduga [08](br)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



CLJ U15: UKS Varsovia'08 2:1(1:0) Legia U15

Gole:

1-0 38 min.

1-1 50 min. Maksymilian Sterniczuk

2-1 80+



Od 45' Legia grała w 10 po czerwonej kartce dla Piotra Bartnickiego



Legia: Antoni Błocki - Piotr Bartnicki [09]CZ (45'), Maksymilian Dołowy, Bartsz Czarkowski, Igor Mirowski, Jakub Sito, Marcel Kiełbasiński, Juliusz Rafalski, Filip Micyk (75' Patryk Mackiewicz), Daniel Wyrozumski (50' Jakub Oremczuk), Kacper Borowiec (50' Jan Musiałek), Tomasz Babiloński (41' Maksymilian Sterniczuk). Rezerwa: Marcel Grzejda (br), Mikołaj Jasiński

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga mazowiecka U15: Orkan Sochaczew '08 1-3 Legia LSS U15

Gole:

0-1 18 min. Jakub Drzazga (as. Kacper Krajewski)

0-2 40 min. Kacper Krajewski (as. Kuba Kuciński)

1-2 46 min.

1-3 78 min. Aleksander Dworski (k)



Legia Soccer Schools: Dominik Sawczuk - Adam Kulicki, Kacper Jasiński (77' Kacper Krajewski), Aleksander Dworski [09], Oskar Kurc - Patryk Ciborowski (36-70' Aleksy Skonecki), Norbert Augustyniak Ż, Kuba Kuciński - Kacper Krajewski {70' Kuba Rzępołuch), Jakub Drzazga (57' Kamil Więch), Adam Tołwiński (60' Fabian Radziński)

Trener: Rafał Wajman



Ekstraliga U14: Delta Warszawa 09 0-10 (0-6) Legia U14

Gole:

0-1 20 min. Piotr Kaniewski (as. Norbert Merchel)

0-2 23 min. Mateusz Strzelecki (rzut karny na Szymonie Piaście)

0-3 25 min. Kazimierz Szydło (rzut karny na Mateuszu Strzeleckim)

0-4 34 min. Piotr Kaniewski (as. Szymon Piasta)

0-5 36 min. Piotr Kaniewski (dob. strzału Szymona Piasty)

0-6 38 min. Mateusz Strzelecki (as. Fabian Mazur)

0-7 53 min. Szymon Piasta (as. Mateusz Strzelecki)

0-8 59 min. Mateusz Strzelecki (as. Norbert Merchel)

0-9 70 min. Mateusz Strzelecki (as. Igor Brzeziński)

0-10 71 min. Szymon Piasta (as. Piotr Kaniewski)



Strzały (celne): Delta 8 (4) - Legia 32 (20)



Legia: Denys Stoliarenko (Jan Pietrzak) - Jan Rodak, Bartosz Korżyński (kpt), Kazimierz Szydło, Szymon Piasta, Wojciech Chachuła, Franciszek Stępniewski [2010], Norbert Merchel, Fabian Mazur, Mateusz Strzelecki, Piotr Kaniewski, Igor Brzeziński [2010], Jakub Juszczak

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



II liga warszawska U14: Legia LSS U14 1-8 UKS Varsovia II



Nieudany początek sezonu dla legionistów, którzy wprawdzie objęli szybko prowadzenie po golu Kordiana Drygały, jednak szybko inicjatywę przejęli zawodnicy Varsovii. Wśród nich nie brakowało zresztą zawodników którzy swoją przygodę z piłką zaczynali w LSS 2010.



Sparing: Jagiellonia Białystok 2010 - Legia U13



Legia: Franciszek Golański, Olivier Pruszyński, Oskar Putrzyński, Igor Lechecki, Kacper Jaczewski, Aleksander Badowski, Dawid Rodak, Martcel Laszczyk, Tymon Płoszka, gr. klubu partnerskiego, gr. testowany, Mychajło Posternak, Antoni Błoński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Bardzo dobry występ legionistów, którzy mimo lekko zawężonego składu, byli w stanie utrzymać tempo gry i stwarzali sobie okazje bramkowe do końća spotkania.



Sparing: Jagiellonia Białystok 2011 - Legia U12



Legia: Antoni Pawłowski, Filip Komorowski - gracz kl.partnerskiego, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Stefan Podgórski, Stanisław Sałek, Bartosz Gawryś, Wojciech Łygan, Tomasz Stefański, Filip Wancerz, Szymon Wlazło, Fryderyk Paprocki

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Sparing: Legia U11 - UKS Irzyk Warszawa 2012



Strzały (celne)[25-80']: Legia 21 (10) - Irzyk 11 (5)



Legia: Oskar Marzec, Antoni Czuchnowski, Ignacy Silski, Krzysztof Opanowski, Nico Martino, Aleksander Kurowski, Antonio Gralewicz-Mendez, Dawid Ruciński, gracze testowani

Trener: Cezary Żarczyński, II trener: Rafał Melon



Sparing: Jagiellonia Białystok 2013 - Legia U10



Stosunkowo najbardziej zacięte spośród trzech spotkań rozegranych w Białymstoku. Mimo lepszych i gorszych momentów, legioniści byli w stanie dłużej od rywali utrzymać szybkie tempo gry.