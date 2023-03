Koszykówka

Legia Warszawa 96-88 Astoria Bydgoszcz

Piątek, 31 marca 2023 r. 19:19 Redakcja, vid. Bodziach, źródło: Legionisci.com

W meczu 25. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała z Astorią Bydgoszcz 96-88. Wyniki kwart: 24-19, 27-20, 26-19, 19-30. Było to pierwsze spotkanie po kilkutygodniowej przerwie, kiedy na parkiecie zobaczyliśmy Geoffreya Groselle'a. Legioniści w trzeciej kwarcie wypracowali sobie 19-punktową przewagę i wydawało się wówczas, że mecz jest już rozstrzygnięty... Ale w czwartej kwarcie goście zaliczyli serię 23-2 i doprowadzili do remisu! Losy spotkania ważyły się do ostatnich sekund, a kluczowy okazał się przechwyt Kulki i dwa punkty po szybkim ataku Garretta, który po raz kolejny zagrał doskonałe spotkanie. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 8 kwietnia o 15:30 na wyjeździe z GTK Gliwice.







Legia:

0. Kyle Vinales - 23 pkt., 4/8 za 3 pkt.

30. Billy Garrett - 23, 3/8

6. Travis Leslie - 9, 1/2

35. Aric Holman - 8, 0/5

91. Dariusz Wyka - 5, 0/0

...

31. Janis Berzins - 12, 0/0

55. Łukasz Koszarek - 5, 1/3

11. Grzegorz Kamiński - 4, 0/0

41. Geoffrey Groselle - 4, 0/0

14. Grzegorz Kulka - 3, 1/3

8. Benjamin Didier-Urbaniak -

22. Szymon Kołakowski -



Astoria:

15. Myke Henry - 30, 1/5

14. Paulius Petrilevicius - 19, 0/0

21. Mike Smith - 18, 3/9

8. Benjamin Simons - 6, 2/4

41. Aleksander Lewandowski - 1, 0/2

...

27. Nathan Cayo - 11, 0/2

45. Łukasz Frąckiewicz - 3, 0/0

2. Jakub Stupnicki - 0, 0/0

10. Igor Wadowski - 0, 0/0

11. Konrad Wnuk Lipiński -

12. Kacper Ozdoba -

22. Jakub Ulczyński -