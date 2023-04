III liga: Ursus Warszawa 0-2 Legia II Warszawa

W meczu 22. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Ursusem 2-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Mateusza Możdżenia, a w ostatniej minucie spotkania wynik ustalił Sebastian Kieraś. Kolejne spotkanie rezerwy stołecznego zespołu rozegrają 08 kwietnia o godzinie 12:00 z Bronią Radom. III liga: Ursus Warszawa 0-2 (0-1) Legia II Warszawa 0-1 - 18' Mateusz Możdżeń 0-2 - 90' Sebastian Kieraś Legia II: Paweł Szajewski – Marcel Krajewski, Kacper Wnorowski, Jan Ziółkowski, Patryk Konik – Jakub Kisiel, Aleksander Waniek, Mateusz Możdżeń – Jakub Jędrasik, Maksymilian Stangret, Szymon Grączewski Ursus: Baran, Górecki, Jurczyński, Skowroński, Krajewski, J. Świeciński, Osica, Wiśniewski, Muszyński, Wysocki, Dziełak

