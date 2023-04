Legia Warszawa 2-3 Astra Nowa Sól. Legia spadła z ligi

Komentarze (3)

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda ze tak to się skoczyło że spadają.

Ale realia dzisiejszego sportu są takie że bez kasy daleko się nie zajedzie i niesety w przypadku tej sekcji to się potwierdziło.

Oby nie zakończyło się to całkowitym rozpadem sekcj i przystąpili do rozgrywek 2ligi

Z, drugiej strony na mecze chodzi garsta ludzi w, większości na każdym meczu te same osoby szkoda bo Legia to nie tylko piłka nożna ale też i inne sekcje i warto je wspierać również. Żeby na mecz nie mogło przyjścia 300-400 osób chociaż......trochę wstyd

FI(L)IP - 3 godziny temu, *.. Przykre to. Szkoda, że nie było pieniędzy na takie wzmocnienia, by można było skutecznie walczyć o pozostanie w I lidze. Mam nadzieję, że drużyna przystąpi do gry w II. odpowiedz

Farmer - 3 godziny temu, *.aster.pl szkoda, już długo nie pamiętam spadku jakiejkolwiek legijnej drużyny odpowiedz

