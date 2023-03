Lasyk sędzią meczu z Rakowem

Piotr Lasyk z Bytomia został wyznaczony do sędziowania meczu 26. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa. Na liniach pomagać mu będą Krzysztof Myrmus i Adam Kupsik, sędzią technicznym będzie Albert Różycki, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Marcin Borkowski. W obecnym sezonie Lasyk prowadził 6 spotkań stołecznego zespołu - 2 wygrane i 4 zremisowane. Rakowowi jeszcze nie sędziował. Spotkanie odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 17:30. Obsada sędziowska 25. kolejki: Zagłębie Lubin - Warta Poznań: Wojciech Myć (Lublin) Piast Gliwice - Górnik Zabrze: Jarosław Przybył (Kluczbork) Korona Kielce - Miedź Legnica: Patryk Gryckiewicz (Toruń) Legia Warszawa - Raków Częstochowa: Piotr Lasyk (Bytom) Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław: Bartosz Frankowski (Toruń) Wisła Płock - Radomiak Radom: Łukasz Kuźma (Białystok) Cracovia Kraków - Widzew Łódź: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Lech Poznań - Pogoń Szczecin: Paweł Raczkowski (Warszawa) Stal Mielec - Jagiellonia Białystok: Damian Kos (Wejherowo)

L fan - 4 minuty temu, *.chello.pl Lasyk to bardzo słaby sędzia nie panuje nad wydarzeniami na boisku. Jak bedzie nerwowa atmosfera to i jemu się ona udzieli i bedzie popełniał błędy. Co z trgo wyniknie nic dobrego dla nas bo bedzie faworyzował Rakow odpowiedz

Żmija - 30 minut temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

Wyrwikufel - 44 minuty temu, *.netfala.pl Tradycyjnie centrala jest przeciwko Legii. Karny dla rakowa albo czerwona kartka dla Legii pewne. Jeśli Legia będzie bardzo cisnąć raków to może nawet i dwie czerwone dla Legii pójdą. Już centrala zadba aby Legia nie wygrała. Walizki siana już zostały przekazane w Częstochowie wiadomo komu w dobre ręce, żeby w tym roku był dublet w mieście medalionów. odpowiedz

Alan - 13 minut temu, *.t-mobile.pl @Wyrwikufel:

Tradycyjnie powiadasz..... odpowiedz

