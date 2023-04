Wyniki 26. kolejki Ekstraklasy

Hit kolejki pomiędzy Legią i Rakowem zdecydowanie nie zawiódł. Były bramki, dobra gra, fantastyczna atmosfera na trybunach. Legia wygrała 3-1 i odrobiła 3 punkty do lidera. W piątek Zagłębie zremisowało bezbramkowo z Wartą, a Piast okazał się górą w derbach Górnego Śląska z Górnikiem. Miedź przegrała z Koroną i jej spadek wydaje się nieunikniony. W strefie spadkowej po tej kolejce znalazł się Górnik. Mecz przyjaźni pomiędzy Lechią i Śląskiem zakończył się bezbramkowym remisem. W niedzielę po ciekawym spotkaniu Lech podzielił się punktami z Pogonia. Na zakończenie Stal zremisowała z Jagiellonią.

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szybka sonda: ;)



Czy Podolski nadal będzie "kochał" Górnika (jakkolwiek to brzmi) w pierwszej lidze? odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @SEBO(L): on nie umie nawet tego po polsku powiedzieć ;) A w Korei czy Chinach jest tyle klubów do kochania ;) odpowiedz

L - 31.03.2023 / 23:23, *.aster.pl Ciężki sezon Górnika, porażka w 2 najważniejszych meczach, może kibice zaśpiewają to co śpiewali po meczu z Legią rok temu? :D odpowiedz

Sarcastico - 01.04.2023 / 05:04, *.inetia.pl @L: Przybyli Ułani pod okienko. Przyyyybyli Ułani pod okienko. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 31.03.2023 / 11:51, *.play-internet.pl Wraca,wraca extraklasa! odpowiedz

Pawełek - 31.03.2023 / 09:55, *.netfala.pl Wygramy z Rakowem lekkim ch... odpowiedz

