Papszun: Nie będę zakłamywać rzeczywistości

- Szykujemy się do meczu z Legią. To takie spotkania, które zawsze wywołują dodatkowe emocje, nie tylko u mnie, ale w drużynie, klubie. Gramy z największym klubem w Polsce, najbardziej utytułowanym w ostatnim dziesięcioleciu, bo Legia zdobyła 7 mistrzostw, z dużo większym budżetem, infrastrukturą i kibicami niż my. To zawsze elektryzujące spotkanie. Cieszę się, że jako mały, skromny klub możemy z nią rywalizować i dodatkowo być na czele tabeli, więc póki co tę rywalizację wygrywać. Oby tak było do końca. Tylko te 2 drużyny mogą zdobyć mistrzostwo, są na wysokim poziomie w tej rundzie. Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko. Czekamy na ten mecz, bo ta rywalizacja jest na ostatniej prostej, a mecz jest istotny, bo grają bezpośredni rywale.

- To chyba ostatnia szansa dla Legii, żeby nas dogonić, bo przewaga 12 punktów na 8 kolejek przed końcem to bardzo dużo. Oczywiście, musimy jeszcze wygrać, ale nie będę tu zakłamywać rzeczywistości, patrząc na dyspozycję swojego zespołu. Chciałbym tylko, żeby to nie był z dużej chmury mały deszcz. Biorąc jednak pod uwagę styl i formę obu zespołów, to będzie bardzo dobry mecz - mówi przed spotkaniem z Legią Warszawa trener Rakowa Częstochowa, Marek Papszun .

P - 1 godzinę temu, *.net.pl Panie Marku myli się pan.Czas na dogonienie już dawno minął.Jak Legia ma was gonić jak remisuje z Widzewem gdzie może grało 6 piłkarzy a pozostali to były jakieś klauny. odpowiedz

geds - 10 minut temu, *.centertel.pl @P:

nie wyj, nikt w żadnej lidze nie wygrywa wszystkich meczów. Na wiosnę zdobyliśmy tyle samo puktów co Raków. Decyduje jesień kiedy Raków zdobył przewagę aż 9 pkt, Runjać dopiero robił drużynę po katastrofie z poprzedniego roku i fakt że Raków punktuje jak żaden mistrz Polski w ostatnich 15 czy 20 lat. Napewno nie jest to powóď żeby miałczeć bo zremisowaliśmy w Widzewem. Obecnie punktujemy jak w sezonach gdy zdobywaliśmy mistrzostwa, poprostu Raków ma sezon konia. odpowiedz

John - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Teraz jest czas na Wielką Legie.Wygramy !!! odpowiedz

Ogolić kręcone łoniaki z pudla - 1 godzinę temu, *.lewtelnet-access.de Papszun, kartoflany nochalu z kompleksami pamiętaj że prowadzisz klubik o którym nikt nie słyszał i po tych 5 minutach sukcesów? wszyscy o was zapomną. Twój poziom i klubiku to szambonierki bytom, plast gilowice, groclyn i inne tojtoje polskiej piłki.

To jest jednorazowy wystrzał jak pierd koguta jajkiem osiągnięty chwilową słabością Legii i pieniędzmi jakiegoś słupa służb, który bez stadionu, kibiców i sponsorów wkrótce opuści ten zapchlony klubik bo jest za krótki na przepłacanie odpadów ze śmietnika przez kilka sezonów. odpowiedz

Mike - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ogolić kręcone łoniaki z pudla: słuchaj zakompleksiony wieśniaku - Raków przez następne lata będzie dalej wpędzał was w kompleksy bo ma ekipę która wie jak prowadzić drużynę i cały klub - twierdząc że nasz poziom jest poziomem takich klubów jak wymieniłeś to pomyśl bezmózgi idioto na jaki klub wychodzi twój "wielki" klubik skoro dostajecie od nas bęcki 4:0. Zastanów się następnym razem zanim coś napiszesz bo głupio ci poszło. Zazdrość cię zżera i nie radzisz sobie z emocjami - proponuję wizytę u psychiatry !!! odpowiedz

John - 58 minut temu, *.t-mobile.pl @Ogolić kręcone łoniaki z pudla: Brawo tak jest. odpowiedz

olew - 28 minut temu, *.vectranet.pl @Ogolić kręcone łoniaki z pudla: Raków jest słaby, ale nie można go obrażać, jest sobie gdzieś tam i ma prawo z nami grać, tak jak Wałbrzych, Lubin czy Gliwice, skoro zasłużył na grę z nami to go nie obrażajmy odpowiedz

Nie robić reklamy medalikom - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co tu każdy tak podchwyca temat tego klubu co nawet stadionu nie ma i się zachwyca tylko a to właściciel a to trener. Zwykły mecz jak każdy inny tylko o 3 pkt w tabeli i tyle. Nie róbmy szopki że oni są jakimś Bayernem czy M City żeby się ich bać. Przegramy to przegramy wygramy to wygramy.Prawdziwe mecze to są z Amica, Widzewem nawet z Wisłą Kraków czy ,,czarna zaraza" ale nie z jakimś Rakowem. odpowiedz

Legion - 2 godziny temu, *.chello.pl @Nie robić reklamy medalikom: tylko że ten Raków ostatnio leje naszą Legię jak chce i kiedy chce. Takie są fakty. odpowiedz

olew - 33 minuty temu, *.vectranet.pl @Nie robić reklamy medalikom: Z Górnikiem jednak najważniejszy ! ale zgoda, że mecze z Wisłą czy Widzewem są wydarzeniem, a mecz z Rakowem to po prostu kolejka ligowa odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.chello.pl Papszun już dużo osiągnał z Rakowem i rzeczywiście widać że Raków gra na dużej intensywnosći Legii do takiej gry jeszcze dużo brakuje i Legi będzie trudno uzyskać korzystny wynik chociaż chciałbym żeby Legia wygrała , ale wolę żeby tytuł zdobył Raków niż Lech odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl @bronek49 : Rok temu gdy gralismy beznadziejnie zremisowalismy z Rakowem w Czestochowie, a u nas szczesliwie wygrali (pudlo Emreliego do pustej bramki na 3-3, 3 gole Rakowa po stalych fragmentach gry, z czego 1 frajerski karny). To nie Bayern, spokojnie do ogrania. odpowiedz

LoLo - 3 godziny temu, *.mm.pl Papsiun się z papsiuni z tym srakowem odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Legio krój raków, mamy lepszych grajków, lepszego trenera, lepszych kiboli , lepszego właściciela, czyli tylko pismaki, sędziowie i PZPN prowincjonalnemu pretendentowi sprzyjają. Ale gramy w Naszym Ukochanym Mieście ! Tego nie ma nikt ! odpowiedz

tomi - 4 godziny temu, *.chello.pl @olew: Zejdź na ziemie odpowiedz

Kristoff - 46 minut temu, *.plus.pl @olew: Ale macie stadion jak kurnik odpowiedz

stara szkoła fanatyków - 4 godziny temu, *.chello.pl Mądry gość i kibic Legii,szkoda że nie jest trenerem Legii,ale przy Miodku,to nie dziwne.Właściciel Rakowa zupełnie inna postać,troche taki "Amerykański Dream".Doszedł do wszystkiego sam,zbudował w Polsce super przedsiębiorstwo ,które cały czas rozwija.



Poczytajcie w linku o właścicielu Rakowa,niektórych jak się czyta na Legioniści.com,to kompletnie nie mają pojęcie dlaczego Raków jest tak wysoko,a będzie na lata wysoko,chyba że właściciel Rakowa zostawi Raków



https://businessinsider.com.pl/biznes/michal-swierczewski-x-kom-i-rakow-od-wlasciciela-sklepiku-do-szefa-giganta/q6tsc5c



Jak już przeczytacie,to już wiecie,że Raków to będzie coś takiego jak Wisła Cupiała,na lata zdomunują ekstraklese,niestety.

Natomiast właścicielowi Rakowa i x-com trzeba pogratulować.Gość na swoich barkach zbudował giganta,doskonałą spółkę,która świetnie odnajduje się na rynku. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl @stara szkoła fanatyków: jakim cudem napisales, ze przy Miodku to niemozliwe, skoro to wlasnie Mioduski rekoma Kucharskiego juz sie z Papszunem dogadał, ale Zielinski go nie chcial?



Jak Wisla Cupiala? To fajnie, ale to oznacza, ze za kilka lat nie beda istniec, bo Cupial to zrobil w dluzszej perspektywie duzo wiecej zlego niz dobrego. W ogole nie rozwijal klubu tylko zyl z dnia na dzien po czym zostawil klub bez perspektyw, a to panowanie Wisly na lata to jest mit. To bylo zaledwie kilka lat mistrzostw z rzedu, gdzie biedna Legia zdobyla az 2 mistrzostwa w okresie tej "wielkiej Wisły". Legia Lesnodorskiego miala lepszy okres niz Wisla Cupiała. Fakt - nie opinia. odpowiedz

ddd - 3 godziny temu, *.206.76 @stara szkoła fanatyków:

A tam ch...ja prawda z tym świrem w rakowie. Mało kto wie, że tatuś zostawił gruby majątek w postaci udziałów w firmie chemicznej. sprawdz prochem w klomnicach. Fakt biznes udalo mu sie zrobic na poziomie top, ale to nie bylo tak, ze zaczynał jak przecietny kowalski. Tam byly bardzo dobre pieniadze na rozruch x-komu. odpowiedz

stara szkoła fanatyków - 1 godzinę temu, *.chello.pl @L: chyba nie znasz genezy odejścia Cupiała z Wisły.Odszedł bo miał problemy finansowe,sąd chyba kazał sprzedać Wisłe.Gdyby nie problemy biznesowego Cupiała,to do dziś Cupiał byłby w Wiśle i do dziś walczyliby o mistrzostwo z Legią,więc Twoje pisanie, że żyli z dnia na dzień jest śmieszne.Cupiał mnóstwo kasy wpompował w Wisłe i nigdy tej kasy nie odzyskał,to była prawdziwa miłość do klubu.Z dnia na dzień to raczej Miodek funkcjonuje z Legią,czyli zadłużanie i czekanie,tylko na co? odpowiedz

