Runjaić: Postaramy się, by walka o tytuł, pozostała kwestią otwartą

Piątek, 31 marca 2023 r.

- Jutro mierzymy się z jedną z najlepszych drużyn w Ekstraklasie. Zakładamy, że pokażemy dobra piłkę. Będziemy mieli wiatr w plecy, ponieważ będzie nas wspierać wypełniony stadion. Liczymy na naszych fanów. Należy spodziewać się ciekawego, zaciętego meczu. Ta sytuacja obiecuje nam dobry spektakl. Obie drużyny będą starały się wygrać. Przy odrobinie szczęścia i jeśli zagramy na najwyższym poziomie, możemy to spotkanie wygrać - mówi przed meczem z Rakowem trener Legii, Kosta Runjaić.









- Każdy potrafi czytać i interpretować tabele. Moja interpretacja nie jest tutaj potrzebna. Myślę, że w całym kraju, niezależnie komu się kibicuje, osoby zainteresowane piłką nożną, będą szczęśliwe, jeśli walka o tytuł nie będzie jeszcze rozstrzygnięta. Na razie mamy duży odstęp punktowy w tabeli. To jest sukces naszej drużyny, że po tylu meczach udało nam się w dalszym ciągu pozostać w grze o tytuł. Mieliśmy trudne mecze, zwłaszcza w poprzedniej rundzie, a dalej jesteśmy w grze. Uważam to za duży sukces. Tak więc wszelkimi dostępnymi środkami i ze wszystkich sił będziemy starać się, by walka o tytuł pozostała kwestią otwartą.



- Porażka z Rakowem 0-4 w rundzie jesiennej to był zupełnie inny mecz. Byliśmy na innym poziomie niż teraz. Natomiast Raków bardzo konsekwentnie pracował przez długie lata i zasłużył na tak wysokie miejsce w tabeli. Pokazali to w tamtym meczu przeciwko nam. To była oczywiście bardzo bolesna porażka, jedna z najwyższych moich porażek w karierze. Ostatnie miesiące pokazały, że dobrze zareagowaliśmy na nią. Włożyliśmy dużo pracy, by nastąpiła poprawa. Każdy proces jest związany z trudnościami, przeszkodami, które należy pokonywać.





- Jedynie Blaz Kramer nie będzie mógł wystąpić w jutrzejszym spotkaniu. Na szczęście powoli jego zdrowie się poprawia. Poza Blazem wszyscy są gotowi i będą do gry. To jednak nie znaczy, że wszyscy będą mogli zagrać. Zakończyliśmy ostatnią jednostkę treningową. Był to dobry trening, bez kontuzji. Powiedzieliśmy tez chłopcom jaki będzie skład i kto zagra w sobotę. Mam bardzo dobrą sytuacje. Wole mieć dograny skład do jednego, dwóch zawodników niezadowolonych, niż taki, w którym ja będę się zastanawiał kim, kogo zastąpić.



- Zakładam, że wyjazd Filipa Mladenovicia na zgrupowanie reprezentacji Serbii to jest dobra sytuacja dla nas. Zagrał tam bardzo ważny mecz. Mladenović pokazał z Czarnogórą na co go stać i udowodnił swoją jakość. Podniósł poziom zaufania do jego jakości po tym spotkaniu. Znacznie gorzej byłoby, gdyby pojechał na zgrupowanie i nie zagrał, a jedynie trenował. Bardzo dobrze się stało, że zagrał. Mam nadzieję, że z tego skorzystamy.