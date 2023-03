Squash

Dwa medale w DMP Juniorów

Poniedziałek, 27 marca 2023 r. 09:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja squasha Legii Warszawa zdobyła dwa medale podczas drużynowych Mistrzostw Polski juniorów. Złoto zdobyła kobieca drużyna (łączona) Legii i Hugonacademy, składająca się z zawodniczek obu klubów - Anny Jakubiec, Nadii Budzik, Natalii Łukawskiej, Ewy Kozłowskiej (z Legii) oraz Mili Maziuk, Zuzanny Zielińskiej, Wiktorii Grodzkiej, Maji Maziuk i Alicji Filipkowskiej (z Hugonacademy).



Nasz zespół wygrał trzystkie trzy mecze - z From the mountains to the sea Team 3-2 (3-0, 2-3, 3-0, 3-0, 0-3), Pax Phu Squash Zone Academy 5-0 (3-0, 3-1, 3-2, 3-2, 3-0) oraz SCT Junior Squash Team Pszczyna 5-0 (3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0).



Męski zespół Legii zdobył wicemistrzostwo Polski, przegrywając bardzo zacięty finał z Enjoy Junior Team 2-3. Legioniści po wygranych Mateusza i Szymona Lohmannów, prowadzili już 2-1, a w kolejnym meczu Jan Samborski wygrał dwa pierwsze sety z Karolem Krysiakem, ale ostatecznie przegrali tę partię 2-3, a kolejną 0-3 przegrał Antoni Jakubiec. Skład drużyny, która zdobyła srebrny medal DMP: Mateusz Łukawski, Mateusz Lohmann, Szymon Cienciała, Szymon Lohmann, Kazimierz Leszczyński, Jan Samborski, Igor Anisiewicz, Antoni Jakubiec.



Wyniki legionistów w DMP:

1/4 finału: Legia Warszawa - Hasta La Vista 5-0 (3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-2)

1/2 finału: Legia Warszawa - Legia Warszawa & Hugonacademy Team I 4-1 (3-0, 3-0, 3-0, 3-1, 0-3)

Finał: Legia Warszawa - Enjoy Junior Team 2-3 (1-3, 3-0, 3-0, 2-3, 0-3)



Mateusz Łukawski 1-3 Maciej Dziech

Mateusz Lohmann 3-0 Adam Grygiel

Szymon Lohmann 3-0 Tymon Pawluk

Jan Samborski 2-3 Karol Krysiak

Antoni Jakubiec 0-3 Leon Krysiak