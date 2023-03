W niedzielę mecz futsalistów z Dremanem Komprachcice

Futsaliści Legii nadal nie mogą być pewni utrzymania w ekstraklasie, choć dzięki ostatniej wygranej przed własną publicznością w końcu opuścili strefę spadkową. Nasz zespół ma jednak tylko dwa punkty przewagi nad Clearexem Chorzów i Red Devils Chojnice, w związku z czym niezwykle ważne będą kolejne punkty, szczególnie w spotkaniu rozgrywanym na własnym parkiecie. W niedzielę o 14:00 legioniści podejmować będą piąty zespół obecnych rozgrywek, Dremana Opole Komprachcice. Najbliższy rywal Legii zgromadził o 20 punktów więcej, lepiej spisuje się w ofensywie, jak i defensywie. Legioniści nie mogą jednak spoglądać w tabelę, bo na 5 kolejek przed końcem rozgrywek potrzebują punktów, szczególnie w meczach na własnym parkiecie. W pierwszej rundzie Dreman zwyciężył 6-3. Najlepszym strzelcem zespołu z Opola jest 37-letni Ukrainiec Wadym Iwanow, zdobywca 12 bramek, który w Dremanie występuje czwarty sezon z kolei. 11 goli strzelił 25-letni Kolumbijczyk Brayan Parra, a 10 Arkadiusz Szypczyński. Dreman zdecydowanie lepiej spisuje się przed własną publicznością. Na wyjazdach zaliczył 3 wygrane, 3 remisy i 5 porażek. Bilety na niedzielne spotkanie rozgrywane w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18 nabywać można tutaj , w cenie 12 zł (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat i osób niepełnosprawnych) oraz 17 zł (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Termin meczu: niedziela, 2 kwietnia 2023 roku, g. 14:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne)

