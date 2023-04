Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Czwarta runda (244)

Niedziela, 9 kwietnia 2023 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W skromnej książce pt. "Czwarta runda" Tadeusz Olszański przedstawił sylwetki kilkunastu wybitnych przed laty polskich pięściarzy. Opowieści na ich temat są stosunkowo krótkie i zwięzłe. Nie zabrakło postaci związanych z naszym klubem - przeczytamy m.in. o Leszku Drogoszu, Zbigniewie Pietrzykowskim, Kazimierzu Paździorze, Józefie Grudniu i Janie Szczepańskim.



Skomplikowane losy Jana Szczepańskiego przytaczaliśmy już nie raz. Olszański pisze o jego problemach zdrowotnych, przez które kariera sportowa była dwukrotnie przerywana. "(...) Pamięć o jego sukcesie w Madrycie jest świeża, kibice rozpoznają go na każdym kroku, chętnie utulają w rozpaczy. W knajpie. Na szczęście trwa to tylko miesiąc. Długa rozmowa z szefem klubu, pułkownikiem Kazimierzem Konarskim, daje konkretny rezultat. W szpitalnym chałacie udaje się codziennie na swoisty zabieg - pedałowanie na cykloergometrze. A potem, gdy przekręci już swoje kilometry, biorą mu krew, badają. Wreszcie jest diagnoza: uprawianie sportu nie jest przeciwwskazane! Prosto z sali szpitalnej wraca Szczepański na treningową. Ćwiczy zajadle. Igrzyska tuż, a on musi wykazać swoją przydatność, odbudować formę, którą miał w kwietniu i stracił. Wygrywa. I jedzie na pierwsze swoje igrzyska olimpijskie z bagażem 32 lat na karku oraz tylu gorzkich doświadczeń, że można by nimi obdzielić całą drużynę" - czytamy w rozdziale zatytułowanym "Dowód prawdy".



Poznajemy także sylwetki innych pięściarzy - i tych, którzy barw Legii bronili tylko przez dwa lata (czas służby wojskowej), i tych, którzy związali się z naszym klubem na lata. Do tych drugich zaliczyć należy Józefa Grudnia. "Piął się mozolnie w górę po zawodowej drabinie i sądzę, iż odnoszone w tej dziedzinie sukcesy nauczyły go, że i w sporcie musi przyjść pora jego zwycięstw. Nigdy nie szedł na łatwiznę. Jego droga sportowa wiodła przez dwa kluby - wrocławski Pafawag i warszawską Legię. We Wrocławiu uczył się i pracował, tam w zakładowym klubie sportowym stawiał pierwsze kroki. W okresie służby wojskowej występował w Legii i jej już pozostał wierny. Po ukończeniu służby podjął pracę zawodową w PZO. Nie po to się uczył zawodu, aby nie pracować w swoim fachu..." - czytamy.



Tę niewielką książkę pochłonąć można spokojnie w jeden wieczór, przy okazji poznając losy wielkich przed laty sportowców naszego klubu.



Tytuł: Czwarta runda

Autor: Tadeusz Olszański

Wydawnictwo: Sport i Turystyka

Rok wydania: 1975

Liczba stron: 134



