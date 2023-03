W sobotę mecz siatkarzy z Astrą

Szanse siatkarzy Legii na utrzymanie w I lidze są już tylko matematyczne. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek przedłużenie szans będzie możliwe tylko w przypadku trzypunktowej (czyli 3-0 lub 3-1) wygranej legionistów z Astrą Nowa Sól. Spotkanie rozegrane zostanie w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 w hali przy ulicy Niegocińskiej 2a na Mokotowie. Astra ma obecnie o trzy zwycięstwa więcej od Legii, a także 8 punktów przewagi nad naszym zespołem. W pierwszym meczu obu drużyn Astra wygrała pewnie 3-0 (25-22, 25-16, 25-16). Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) nabywać można bezpośrednio przed meczem przy wejściu do hali. Termin meczu: sobota, 1 kwietnia 2023 roku, g. 18:00 Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów) Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

