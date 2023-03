U-15: Powołania dla legionistów

Trener reprezentacji Polski do lat 15 Dariusz Gęsior podał listę powołanych zawodników na mecze Turnieju Czterech Narodów, który odbędzie się na Węgrzech. Polacy zagrają z Węgrami (4 kwietnia), Słowacją (5 kwietnia) oraz Finlandią (7 kwietnia). W kadrze znalazło się dwóch piłkarzy Legii Warszawa - bramkarz Antoni Błocki i środkowy pomocnik Pascal Mozie. Kadra: Jakub Porada (DC United), Jakub Peret (Escola Varsovia Warszawa), Antoni Błocki (Legia Warszawa), Pascal Mozie (Legia Warszawa), Alan Mazurkiewicz (Lechia Gdańsk), Sammy Dudek (Lech Poznań), Jakub Falkiewicz (Lech Poznań), Tymoteusz Gmur (Lech Poznań), Kamil Baj (Pogoń Szczecin), Mateusz Bartkowiak (Pogoń Szczecin), Maksymilian Jóźwiak (Pogoń Szczecin), Kamil Małota (Raków Częstochowa), Michał Ruszkiewicz (Raków Częstochowa), Antoni Uchroński (Raków Częstochowa), Gracjan Czapniewski (Resovia), Mateusz Cegliński (Śląsk Wrocław), Dawid Korzeniowski (Śląsk Wrocław), Jakub Nowak (Southampton FC), Daniel Węgrzyn (Stal Rzeszów), Jędrzej Hanuszczak (Warta Poznań)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.