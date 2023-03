Z obozu rywala

Raków przed meczem z Legią. Pewni tytułu?

Piątek, 31 marca 2023 r. 11:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej rozegrany zostanie hit kolejki, w którym wicelider Ekstraklasy podejmie lidera. Legia Warszawa traci obecnie do Rakowa aż dziewięć punktów, spotkanie to będzie więc doskonałą okazją do odrobienia części strat. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego przeciwnika stołecznego zespołu.



KURSY NA LEGIA - RAKÓW

FORTUNA: 1 3.55 X 3.45 2 2.13









Częstochowianie bardzo pewnie zmierzają w kierunku mistrzostwa Polski, a jedyną drużyną, która może im przeszkodzić, jest Legia. Raków już rok temu walczył o najważniejsze trofeum w kraju, jednak wtedy ono przypadło Lechowi Poznań, a najbliższy rywal warszawiaków stracił do "Kolejorza" pięć punktów. Sezon 2022/23 rozpoczął się dla zespołu trenera Marka Papszuna obiecująco. "Medaliki" zdobyły Superpuchar Polski, punktowały w lidze, a dodatkowo przyzwoicie pokazały się w eliminacjach do europejskich pucharów. Ostatecznie częstochowianie w dwumeczu przegrali ze Slavią Praga, dzięki czemu w pełni skupili się na Ekstraklasie oraz Pucharze Polski. Pierwszy ligowy mecz przegrali w 4. kolejce z Górnikiem Zabrze (0-1), a następnie w 8. z Cracovią (0-3). Porażka z krakowianami była ostatnią dotychczasową w tym sezonie. Raków w lidze zwyciężał aż 19-krotnie, czyli zanotował o cztery zwycięstwa więcej od legionistów i z dziewięciopunktowa przewagą nad Legią jest liderem w Ekstraklasie. Wielu sądzi, że nikt nie odbierze im mistrzostwa Polski.







Defensywa



Jedynką w bramce Rakowa jest Bośniak Vladan Kovačević, który swego czasu był przymierzany do Legii lub lepszych europejskich zespołów. Z pewnością był w topce golkiperów z największymi umiejętnościami w Ekstraklasie, jednak w ostatnich tygodniach przydarzyło mu się kilka błędów. Nie zawsze najpewniej gra nogami czy na linii bramkowej, z czego skorzystał piłkarz Jagiellonii Białystok Jesús Imaz. Pomimo tego Raków w tym sezonie stracił zaledwie 16 goli (ok. 0,6 bramki na spotkanie), co jest najlepszym rezultatem w lidze. Drugą najlepszą defensywę ma Lech Poznań, który stracił o siedem bramek więcej.







Trener Papszun najczęściej ustawia swój zespół z trójką stoperów. Szefem w defensywie jest Zoran Arsenić (na zdjęciu niżej z numerem 24), który nosi również opaskę kapitańską. Chorwat może pochwalić się 1900 minutami w tym sezonie w lidze, a tych więcej zgromadził jedynie Kovačević. U boku Arsenicia najczęściej oglądamy Stratosa Svarnasa i Milana Rundicia. Pierwszy z nich w tym sezonie strzelił aż trzy gole i zanotował tyle samo asyst. Nie da się ukryć, że ta trójka stoperów tworzy monolit zespołu z Częstochowy.







Pomocnicy



Wahadłowi to bardzo mocne punkty zespołu z Częstochowy. Na prawej stronie boiska najczęściej występuje Fran Tudor (na zdjęciu niżej), który zanotował w tym sezonie aż sześć asyst i zdobył jedną bramkę. Po drugiej stronie gra Jean Carlos Silva, który do Rakowa trafił zimą, a już można go nazwać objawieniem tej drużyny. W tym sezonie strzelił cztery gole, jednak aż trzy z nich w barwach Rakowa i to w trzech kolejnych spotkaniach. Szczególnej urody były trafienia z Jagiellonią Białystok i Pogonią Szczecin. O sile środka pola stanowią Giannis Papani­kolaou i Władysław Koczerhin, jednak niekiedy swoją szansę dostaje również Ben Lederman. Dobre występy 22-latka zostały wynagrodzone przez selekcjonera Fernando Santosa, który powołał go na ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski.







Atak



Raków to ewenement w Ekstraklasie - zespół świetnie radzi sobie w ofensywie, a nie ma skutecznego napastnika. Takim nie jest Łotysz Vladislavs Gutkovskis, który w tym sezonie ligowym strzelił siedem goli. Nie jest to zły wynik, jednak aż cztery trafienia zanotował w starciu z Wisłą Płock. Można powiedzieć, że snajper w 22 meczach zaledwie trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Już zimą częstochowianie szukali zastępstwa na tej pozycji. U jego boku najczęściej oglądamy Hiszpana Iviego Lópeza, który jest oczywiście gwiazdą Rakowa. 28-latek strzelił w tym sezonie osiem goli i zanotował pięć asyst. W pierwszych meczach rundy wiosennej zabrał nieco krytyki, a trener Papszun w meczu z Pogonią Szczecin zdecydował się zdjąć go z boiska po pierwszej połowie. Ten niewielki "pstryczek w nos" na Hiszpana podziałał pozytywnie, gdyż w następnej kolejce strzelił on dwa gole. Najczęściej trzecim z ofensywnych piłkarzy jest Bartosz Nowak. 29-latek odżył w Częstochowie, a dziewięć bramek w lidze daje mu miano najskuteczniejszego zawodnika "Medalików" w tych rozgrywkach.







Ostatnie pięć

Jakim wynikiem kończyło się ostatnich pięć rywalizacji pomiędzy Legią a Rakowem?



[11-09-2022] Raków 4-0 Legia

[06-04-2022] Raków 1-0 Legia

[19-03-2022] Raków 1-1 Legia

[25-09-2021] Legia 2-3 Raków

[17-07-2021] Legia 1-1 Raków*



Zwycięstwa Legii: 0

Remisy: 2

Zwycięstwa Rakowa: 3



* mecz o Superpuchar zakończył się wynikiem 1-1, jednak w rzutach karnych zwyciężył Raków



Historia



Obie drużyny rywalizowały ze sobą 21 razy, a Legią górą była 11-krotnie (ok. 52%). Raków zwyciężał sześć razy (ok. 29%), a czterokrotnie padał remis. Bilans bramkowy to 38-23 na korzyść Legii. Dopiero 12. spotkanie obu ekip, które miało miejsce w marcu 2019 roku, przyniosło zwycięstwo Rakowowi (2-1). Podczas następnych pięciu meczów ponownie niepokonani byli warszawiacy, jednak ostatnie pięć to dominacja częstochowian. Jak pokazuje powyższa statystyka, ostatnimi czasy Legia ani razu nie wygrała z Rakowem. Legioniści dotkliwą porażkę ponieśli w rundzie jesiennej aktualnego sezonu, gdy w Częstochowie przegrali aż 0-4.