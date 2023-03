NS: W sobotę wypełniamy trybuny o 16:50

Wtorek, 28 marca 2023 r. 20:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nieznani Sprawcy apelują do wszystkich kibiców wybierających się na sobotnie spotkanie z Rakowem Częstochowa, by zajęli swoje miejsca na trybunach już o godzinie 16:50. Potrzebne jest to, by szykowana oprawa wyszła jak należy.



"Na sobotnim meczu z Rakowem planujemy oprawę. Jej powodzenie będzie zależało głównie od Was, a konkretnie od Waszego wcześniejszego niż zwykle przyjścia na stadion oraz uważnego słuchania komunikatów dotyczących samej oprawy. Głęboko wierzymy, że to co robimy na trybunach to Nasze wspólne dobro i duma. Dlatego pełni nadziei kierujemy do Was tę prośbę - 1.04 BĄDŹCIE NA WSZYSTKICH TRYBUNACH JUŻ O GODZINIE 16:50. Od samej rozgrzewki niech nasi piłkarze czują, gdzie są i co mają zrobić" - apelują Nieznani Sprawcy.



Osobom, które posiadają karnety, a na stadion nie wybierają się, przypominamy o możliwości przepisania miejsca na pojedyncze spotkanie.