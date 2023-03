Wiktor Piec 5. w międzynarodowych MP kadetów

W Chęcinach rozegrano międzynarodowe mistrzostwa Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym, w ramach VI memoriału im. Ksawerego Waliszewskiego. W zawodach wystartował jeden zawodnik Legii - Wiktor Piec (rocznik 2006), który w kategorii wagowej do 71 kilogramów zajął 5. miejsce. Legionista rywalizację w fazie grupowej rozpoczął od czterech wygranych - pokonał kolejno Damiana Kaciniela (MLKS Agros Żary) 8-0, Mateusza Wierzbińskiego (Unia Swarzędz) 7-0, Marka Eigila (Dania) 6-1 oraz Dawida Torkowskiego (Granica Gdańsk) 7-0, a następnie przegrał z Yassine Ben Labedem (Śląsk Wrocław) 0-11. W zaciętej walce o brązowy medal, Wiktor przegrał 2-3 z Duńczykiem, Marcusem Langkildem.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.