Boks

Pięściarze Legii na zgrupowaniu kadry w Giżycku

Środa, 29 marca 2023 r. 09:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnich dniach czterej pięściarze Legii (Artur Proksa, Mike Drużga, Jakub Straszewski i Olaf Szcześniak) brali udział w treningach reprezentacji Polski w Giżycku, gdzie nasi pięściarze mieli okazję do regularnych treningów i sparingów z reprezentantami Łotwy, Litwy i Niemiec.

Dla naszych zawodników była to okazja do podnoszenia umiejętności, a także walki o miejsce w kadrze na Mistrzostwa Europy w Armenii.



W najbliższych dniach Jakub Straszewski (kat. -86kg) pojedzie z reprezentacją Polski seniorów do Kowna na turniej im. Algirdasa Socikasa. Zawody rozpoczną się w czwartek - losowaniem i walkami ćwierćfinałowymi. Półfinały zaplanowano na piątek, a finałowe pojedynki będą miały miejsce w sobotę. Z powodów zdrowotnych, z kadrą do Kowna nie pojadą dwaj inni legioniści - Bartłomiej Rośkowicz oraz Łukasz Stanioch.