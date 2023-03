W sobotę pełny stadion. Rekordowy wyjazd Rakowa

Środa, 29 marca 2023 r. 13:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa znalazły już nabywców. Pozostały jedynie pojedyncze sztuki na sektory VIP. Wypełni się również sektor gości, bowiem fani Rakowa zamówili maksymalną liczbę wejściówek - 1731 sztuk - i zdecydowana większość z nich została już sprzedana. Będzie to dla nich rekordowy w historii wyjazd na mecze ligowe. Liczniej niż przy Łazienkowskiej pojawili się tylko na finale Pucharu Polski na stadionie Narodowym.



Większość przyjezdnych (ponad tysiąc) do Warszawy dotrze pociągiem specjalnym, w którym miejsca zostały wyprzedane najszybciej. Kilkaset osób przyjedzie dziesięcioma autokarami oraz samochodami. Obie grupy mają zaplanowany wyjazd na ok. 6 godzin przed rozpoczęciem spotkania.



Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie - we wrześniu 2021 roku - Raków stawił się w 227 osób. Wcześniej obecni byli w 575 osób na Superpucharze (lipiec 2021) oraz 646 osów we wrześniu 2019 roku. W lutym 2021, kiedy podczas pandemii mecz rozgrywany był bez udziału publiczności, kilkudziesięciu fanów RKS-u dotarło pod stadion Legii od strony Myśliwieckiej, skąd do Częstochowy zawróciła ich policja.



Ostatnie wyjazdy Rakowa na Ł3:

25.09.2021 - 227

17.07.2021 (SP) - 575

06.02.2021 - mecz bez udziału publiczności

01.09.2019 - 646