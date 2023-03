Koszykówka

Zapowiedź meczu z Astorią Bydgoszcz

Czwartek, 30 marca 2023 r. 13:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Legia jest w ostatnich tygodniach na fali, czego efektem są cztery kolejne, przekonujące wygrane. Legioniści w piątek będą chcieli przedłużyć dobrą passę, a dzięki porażkom drużyn z czołówki, nasz zespół wciąż ma szanse na miejsce w pierwszej czwórce przed fazą play-off.



Astoria, choć nie ma już żadnych szans na grę w play-off, na pewno łatwo skóry nie sprzeda. W związku z niesatysfakcjonującymi wynikami, miejsce Marka Popiołka zajął na początku lutego Athanasios Skourtopoulos. Grecki szkoleniowiec ostatnio pracował w Iraklisie Saloniki, wcześniej przez kilka lat był selekcjonerem reprezentacji Grecji.



"Asta" zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli Energa Basket Ligi i ma trzy punkty przewagi nad ostatnimi w tabeli Twardymi Piernikami. Pod wodzą nowego szkoleniowca, Astoria wygrała trzy z pięciu rozegranych meczów, w tym dwa razy na wyjeździe. Największe wrażenie robi zwycięstwo w Zielonej Górze (105:98), ale i pokonanie Sokoła Łańcut pokazuje siłę tej drużyny. W ostatniej kolejce, po bardzo zaciętym meczu, przegrali we Wrocławiu ze Śląskiem 90:101, a czterech graczy Astorii zdobyło co najmniej 15 punktów.







Zmian kadrowych w tym sezonie w Bydgoszczy było sporo. W grudniu pożegnano się z Michałem Kołodziejem (któremu nie pasowała rola, w jakiej występował u trenera Popiołka), Eddym Polanco i Nicholasem Muszynskim, w styczniu do Zielonej Górze przeniósł się Michał Pluta, a następnie odeszli również grający bardzo sporadycznie Piotr Wińkowski (najdłuższy, 19-minutowy występ zaliczył w grudniu przeciwko Legii) i Karol Kutta.



Kilka zmian kadrowych przeprowadzono jeszcze podczas prowadzenia zespołu przez Marka Popiołka. To wtedy udało się zakontraktować Daniela Szymkiewicza, o którego poważnie zabiegał również Anwil. Szymkiewicz od połowy listopada gra bardzo regularnie (30 min. na mecz) i zdobywa średnio 11.6 pkt. Dwa tygodnie później do drużyny dołączył litewski środkowy (202 cm wzrostu), Paulius Petrilevicius, który występował ostatnio w Nevezis Kiejdany. Litwin, który nie rzuca z dystansu, notuje 11.6 pkt. na mecz oraz 5.1 zbiórki. Tydzień przed Petrileviciusem do Astorii trafił rzucający, Myke Henry, który zadebiutował w spotkaniu z Legią (zdobył wówczas 7 pkt.). Henry w styczniu w dwóch kolejnych meczach zaliczył 33 i 30 punktów (na skuteczności z gry 87.5 i 54.5%), a średnio zdobywa 15.7 pkt.



Trzech obcokrajowców występuje w Astorii od początku sezonu. Jednym z nich jest silny skrzydłowy, mogący grać również jako center - Nathan Cayo (śr. 9.3 pkt. i 4.2 zb.). Benjamin Simons występuje na pozycjach 3-4 i w ciągu ponad 33 minut na parkiecie zdobywa 14.2 pkt., przy bardzo dobrej skuteczności z dystansu (44.8% za 3 pkt.). Z kolei pierwszym rozgrywającym zespołu jest Mike Smith, który zdobywa 15.1 pkt., a do tego zalicza 4.3 asysty. Spośród zawodników z polskim paszportem, zdecydowanie największą rolę odgrywa wspomniany już Szymkiewicz. Kilkanaście minut na mecz grają również Aleksander Lewandowski (niski skrzydłowy, śr. 5.2 pkt.) i Igor Wadowski (śr. 3.5 pkt.). Od kilku tygodni około dziewięciu minut na mecz występuje również podkoszowy, Łukasz Frąckiewicz, którego powrót po kilkunastomiesięcznej przerwie, ogłoszono w Bydgoszczy tuż po świętach.



Podobnie jak Start Lublin, który przed tygodniem gościł na Bemowie, tak i Astoria jest zespołem, który choć nie ma już szans na czołową ósemkę, to nie wolno go lekceważyć. Wierzymy, że legioniści potwierdzą po raz kolejny rosnącą formę, którą prezentują od występu w Słupsku. Coraz lepiej nasz zespół rozumie się z Kyle'm Vinalesem, który najchętniej dzieli się piłką z kolegami z drużyny, odnajdując tych, którzy danego dnia są najlepiej dysponowani. Siłą Legii jest to, że w każdym meczu potrafi "odpalić" inny zawodnik, więc rywale nie mają łatwego zadania. O ile w meczu z MKS-em doskonale zagrał Travis Leslie, to przed tygodniem nie do zatrzymania był Billy Garrett. O wysokiej dyspozycji Arica Holmana wiedzą już chyba wszyscy - zarówno ligowi rywale, jak i kibice zgromadzeni na trybunach, którzy z zapartym tchem czekają na kolejne efektowne zagrania naszego podkoszowego. A jako, że Aric doskonale rzuca z dystansu, jak i świetnie prezentuje się w strefie podkoszowej, to regularnie po jego zagraniach ręce same składają się do oklasków. W najbliższym meczu zobaczymy ponownie na parkiecie Geoffrey'a Groselle'a, który po kilkutygodniowej przerwie, rwie się do gry. Jak trenerzy wkomponują Geoffa do grającej ostatnio zupełnie inaczej drużyny, przekonamy się na Bemowie.



W pierwszym meczu obu drużyn w obecnym sezonie, Legia bardzo wysoko pokonała Astorię w Bydgoszczy - aż 86:61. Z kolei przed rokiem - w marcu zeszłego roku, legioniści po bardzo słabym występie, przegrali domowy mecz z "Astą" równie łatwo... 68:87. Bilans gier z Astorią, od czasu powrotu bydgoszczan do najwyższej klasy rozgrywkowej, nie jest dla nas korzystny. "Zieloni Kanonierzy" wygrali trzy spotkania, zaś czarno-czerwoni - cztery.



Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport News. Bilety cały czas kupować można na eBilet.pl oraz w dniu meczu, od godziny 16:00, w kasie biletowej przy wejściu do hali OSiR Bemowo. W przerwie spotkania odbędzie się Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie nagroda w wysokości 6 tysięcy złotych.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 16-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 7-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,7 / 79,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,3%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Billy Garrett, Travis Leslie, Aric Holman/Janis Berzins, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Travis Leslie 287 (śr. 14,4), Geoffrey Groselle 211 (10,6), Billy Garrett 227 (16,2), Kyle Vinales 140 (17,5), Aric Holman 83 (16,6).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90).



Ostatnie mecze obu drużyn:

02.12.2022 Astoria Bydgoszcz 61:86 Legia Warszawa

06.03.2022 Legia Warszawa 68:87 Astoria Bydgoszcz

30.10.2021 Astoria Bydgoszcz 76:83 Legia Warszawa

12.01.2021 Astoria Bydgoszcz 85:75 Legia Warszawa

17.09.2020 Legia Warszawa 98:81 Astoria Bydgoszcz

24.01.2020 Astoria Bydgoszcz 96:87 Legia Warszawa

13.10.2019 Legia Warszawa 69:71 Astoria Bydgoszcz

14.01.2017 Legia Warszawa 83:61 Astoria Bydgoszcz (I liga)

01.10.2016 Astoria Bydgoszcz 72:85 Legia Warszawa (I liga)

16.04.2016 Astoria Bydgoszcz 71:87 Legia Warszawa (I liga)

10.04.2016 Legia Warszawa 92:66 Astoria Bydgoszcz (I liga)

09.04.2016 Legia Warszawa 87:70 Astoria Bydgoszcz (I liga)

04.03.2016 Legia Warszawa 109:73 Astoria Bydgoszcz (I liga)

02.12.2015 Astoria Bydgoszcz 73:87 Legia Warszawa (I liga)

21.03.2015 Astoria Bydgoszcz 59:101 Legia Warszawa (I liga)

12.12.2014 Legia Warszawa 82:74 Astoria Bydgoszcz (I liga)

06.02.2010 Legia Warszawa 86:102 Astoria Bydgoszcz (II liga)

24.10.2009 Astoria Bydgoszcz 95:67 Legia Warszawa (II liga)



ASTORIA BYDGOSZCZ

Liczba wygranych/porażek: 8-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,7 / 90,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,0%



Skład: Mike Smith, Jakub Stupnicki (rozgrywający), Myke Henry, Daniel Szymkiewicz, Igor Wadowski, Szymon Jaskółd, Konrad Wnuk Lipiński (rzucający), Nathan Cayo, Benjamin Simons, Ignacy Grochowski, Kacper Ozdoba, Aleksander Lewandowski, Kacper Tuskowski, Jakub Ulczyński (skrzydłowi), Paulius Petrilevicius, Łukasz Frąckiewicz, Filip Dereszyński (środkowi)

trener: Athanasios Skourtopoulos, as. Marcin Woźniak, Grzegorz Skiba



Przewidywana wyjściowa piątka: Mike Smith, Myke Henry, Daniel Szymkiewicz, Benjamin Simons, Paulius Petrilevicius



Najwięcej punktów: Mike Smith 363 (śr. 15,1), Benjamin Simons 341 (14,2), Myke Henry 236 (15,7), Nathan Cayo 224 (9,3)



Ostatnie wyniki: Start (w, 101:97), Spójnia (w, 73:72), GTK (d, 83:72), Trefl (w, 90:71), Arka (d, 88:102), Stal (w, 103:80), Zastal (d, 73:91), Sokół (w, 84:72), Śląsk (d, 99:111), Legia (d, 61:86), Anwil (d, 95:84), King (d, 104:103), Czarni (d, 59:86), Twarde Pierniki (w, 88:92), MKS (d, 78:80), Start (d, 92:100), Spójnia (d, 89:98), GTK (w, 82:89), Trefl (d, 80:91), Arka (w, 85:88), Stal (d, 88:94), Zastal (w, 98:105), Sokół (d, 87:78), Śląsk (w, 101:90)



Termin meczu: piątek, 31 marca 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 2000 miejsc

Ceny biletów: 10, 20, 30 i 40 zł (ulgowe) oraz 10, 30, 40 i 50 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport News