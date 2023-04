4-5.04: Rozkład jazdy

We wtorek piłkarze Legii zagrają spotkanie 1/2 finału Pucharu Polski z II-ligowym KKS-em Kalisz. Spotkanie obejrzy komplet publiczności, w tym kilkuset fanów naszego klubu. Transmisja spotkania w Polsacie Sport. W środę o 18:00 siatkarze Legii zagrają wyjazdowe spotkanie z AZS-em AGH Kraków. Zofia Klepacka tymczasem przebywa na Majorce, gdzie startować będzie w zawodach Pucharu Świata w kl. iQFoil. Rozkład jazdy: 04.04 g. 20:30 KKS Kalisz - Legia Warszawa 05.04 g. 18:00 AZS AGH Kraków - Legia Warszawa [siatka] Młodzież: 05.04 g. 15:00 Legia U19 - Raków Częstochowa 04/5 [CLJ U19][LTC 8] 05.04 g. 16:30 Wisła Płock 07 - Legia U16 [Płock, ul. Łukasiewicza] 05.04 g. 19:30 Legia LSS U15 - Escola II Varsovia 08 [LTC 7] 05.04 g. 20:15 Legia U13 - MKS Piaseczno 10 [LTC 6] 06.04 g. 12:00 AKS SMS Łódź 08 - Legia U15 [Łódź, ul. Milionowa 12] 06.04 g. 12:30 Legia U17 - Motor Lublin 06 [CLJ U17][LTC 6] 06.04 g. 15:30 Drukarz Warszawa 11 - Legia U12 [Al. Zieleniecka 2] 06.04 g. 17:30 Legia U14 - Znicz Pruszków 09 [LTC 6] 06.04 g. 17:30 Legia U11 - Sparta Jazgarzew 12 [LTC 7] 06.04 g. 17:30 Legia U10 - MKS Piaseczno 13 [ul. Łazienkowska 3] 06.04 g. 19:00 Legia LSS U14 - Drukarz II Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3]

LW - 1 godzinę temu, *.orange.pl KKS Kalisz 1-3 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

