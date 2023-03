Mecz z Wisłą 28 kwietnia

Ustalono terminarz 30. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się wówczas na własnym stadionie z Wisłą Płock. Spotkanie rozegrane zostanie 28 kwietnia o godzinie 18:00. Najbliższe mecze Legii: 01.04. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Raków Częstochowa 04.04. (WT) 20:30 KKS Kalisz - Legia Warszawa 10.04. (PN) 20:00 Miedź Legnica - Legia Warszawa 16.04. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań 21.04. (PT) 20:30 Warta Poznań - Legia Warszawa 28.04. (PT) 18:00 Legia Warszawa - Wisła Płock

L - 47 minut temu, *.autocom.pl Serio o 20 Rakow z Lechią, a derby Mazowsza o 18? LOL odpowiedz

Minio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Piątek 18 co to ma być? odpowiedz

drg - 1 godzinę temu, *.24.34 @Minio : puchar polski 2 maja, przewidziane zeby Legia miala wiecej czasu zeby sie przygotowac, dobry termin odpowiedz

DB7 - 1 godzinę temu, *.aster.pl @drg: bardzo dobry, stanie w wielkich korkach i szukanie wymówki w robocie, żeby się urwać. O to chodzi przecież w terminach żeby były nie pod kibiców:) odpowiedz

