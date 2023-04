Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Raków Częstochowa przeprowadzą stacje TVP Sport i Canal+ Sport. Początek spotkania o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - RAKÓW FORTUNA:

Robert Szenfeld - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zajebisty mecz. Cała drużyna zapracowała na wynik. odpowiedz

L fan - 3 godziny temu, *.chello.pl Wielki Raków nie dojechał na mecz była tylko napinka i wielkie nic. Jeszcze będzie ciekawie odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.aster.pl @L fan: ciekawie to będzie wtedy jak medaliki jeszcze się nie otrząsną po tych batach na łazienkowskiej ciężko szukać rywala dla nich takiego jakim dziś była Legia bo nawet łach posranski to w lidze jest cieniem siebie

odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.aster.pl @L fan: Legia dziś pokazałą jak grać z Rakowem ale niestety na naszym poziomie to chyba nie ma w tej lidze drużyn żeby mogły rywalizować z nimi . Tak niby cracovia z nimi prowadziła i co sie stało chyba rozruszałą ich tym prowadzeniem

odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.aster.pl Dominacja nasza zdecydowana pressing na medaliki bezbłedny praktycznie jeszcze się ten raków musi dużo nauczyć jak dostał dziś lekcję . Brawo Legia !!! Charakter mistrzowski zero odpuszczania no i nóż na gardle się sprawdza !!

odpowiedz

Byniu - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Carlitos fajny brzuszek;) odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dużo szumu dużo napinania i co z tego wyszło panie Papszun??? 2 maja powtórka na Narodowym :) odpowiedz

(L)ychu - 4 godziny temu, *.aster.pl @Wieczny fan Mioduskiego : no wskazane jak najbardziej tylko furtka z mistrzem jeszcze aktywna odpowiedz

Antyczesio - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Liczył chyba że jak wygra to mu dadzą jakiś order a dostanie medalik ewentualnie od Cygana haha odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Antyczesio: kompleks naszego klubu jednak aż nadto widoczny zwłaszcza u trenera rywali chłop ma szczęście że go z ławki nie wyrzucili po tym niby karnym. odpowiedz

(L)ychu - 4 godziny temu, *.aster.pl Wiosna zdecydowanie odmienna a dziś może nawet zrewanżują się za porażkę z jesieni 0-4 odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nie gotuj się pan takie panie Papszun to tylko mecz o 3 pkt przecież haha odpowiedz

Manuela za Mięciela - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Wieczny fan Mioduskiego : no chyba dla trenera medalików to jednak jest mecz wysokiej rangi. odpowiedz

wojti - 4 godziny temu, *.chello.pl TYLKO LEGIA !!!

odpowiedz

(L)ychu - 4 godziny temu, *.aster.pl Teraz to obrona warszawy jest ale jak na razie skutecznie odpowiedz

Cudny Zenon - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Przez dziesięć minut po przerwie legioniści kilkanaście razy zagrywali do swego bramkarza. Wystarczy jeden błąd i po ptokach!!! odpowiedz

Sarcastico - 4 godziny temu, *.inetia.pl Ku...wa mać przestań sobie tak klepać w tej obronie, bo uratował nas teraz fart. odpowiedz

Sarcastico - 4 godziny temu, *.inetia.pl Wiedziałem że to się tak skończy... Przygłupy w defensywie. odpowiedz

Taller - 5 godzin temu, *.aster.pl żeby tak zagrali jak z Pogonią w pierwszej połowie (4-0 po 30 minutach) w 2021 odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.orange.pl L 3-1 R odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11.

Hładun

Jędrzejczyk... Augustyniak ...Nawrocki

Wszołek ... Slisz ... Kapustka ... Ribeiro

Josue

Muci ... Carlitos

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

