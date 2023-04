Konferencja pomeczowa

Runjaić: Wygrana w dobrym stylu

Sobota, 1 kwietnia 2023 r. 20:33 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Za nami ciężkie spotkanie. Graliśmy dobrą piłkę, zresztą tak jak Raków. W efekcie oglądaliśmy mecz na wysokim poziomie. Tak jak się spodziewaliśmy, było to interesujące i atrakcyjne dla kibiców spotkanie. To z pewnością dobra reklama polskiej ekstraklasy.









Chcieliśmy opuścić stadion w roli zwycięzców, ale takich prawdziwych zwycięzców. To nie była wymęczona wygrana. To była wygrana w dobrym stylu. To sukces drużyny. Na początku pokazaliśmy dużo zaangażowania. Było też sporo szczęścia, ale myślę, że to było zasłużone zwycięstwo. Raków pokazał, dlaczego jest liderem i dlaczego nie przegrał 21 spotkań w lidze. Byli dobrze przygotowani do tego spotkania. Jednak potrafiliśmy stawić im czoła. Jestem szczęśliwy i dumny ze swojej drużyny. To było świetne wydarzenie, dobra rozrywka. Teraz musimy przygotować się do rywalizacji z KKS-em Kalisz w Pucharze Polski. Dla nich to będzie spore wydarzenie, spotkanie dużej wagi, a dla nas tylko jeden krok do finału.



Strata do Rakowa jest nadal duża. Wiemy, jak punktował Raków, jaką miał serię i można przypuszczać, że zaczną ją na nowo, że nadal będą dobrze grać. Natomiast my wykorzystaliśmy swoją szansę i patrzymy na siebie. Będziemy koncentrować się na każdym kolejnym meczu. Jeśli chodzi o ligę, to na pewno nie wszystko jest od nas zależne, ale również od Rakowa. Zobaczymy, co się wydarzy.



Rzut karny? Nie będę dyskutować z decyzjami arbitrów, nie będę narzekać na sędziów.